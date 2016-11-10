ترامب للعاهل السعودي: حريص على تطوير العلاقات الثنائية

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أكد لترامب 'تطلّع المملكة إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل معا لما يحقق السلم والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط والعالم'.

وأعرب عن تمنياته 'للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادته'.

وعبر ترامب- بحسب الوكالة السعودية- عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، وعلى مشاعره تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي.

وأكد ترامب- بحسب المصدر نفسه- 'حرصه على تطوير العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين'.

ويعد العاهل السعودي أول زعيم عربي يجري اتصالا هاتفيا بترامب بعد فوزه.

وفي وقت سابق، هنأ الملك سلمان ترامب عبر برقية، أعرب فيها عن أمنياته للرئيس المنتخب بـ'التوفيق والسداد في مهامهه بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع'.

وفاز المرشح الجمهوري، ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بحسب نتائج أولية الانتخابات الثلاثاء.

ومؤخراً، انتقدت السعودية بشدة قانون 'العدالة ضد رعاة الإرهاب' أو ما يعرف بقانون 'جاستا' الأمريكي، وحذرت من العواقب الوخيمة للقانون وتأثيره على علاقتها مع واشنطن.

وكان الكونغرس الأمريكي، أبطل حق النقض 'الفيتو'، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول(2001) بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.