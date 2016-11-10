الحكومة اليمنية تنقل نظام التحويلات من صنعاء إلى عدن

يبدأ البنك المركزي اليمني، الأسبوع المقبل، رسميا نشاطه من مقره الرئيس في عدن، بعد استكمال التجهيزات وإغلاق نظام الحوالات (السويفت كود) في البنك المركزي بصنعاء ونقله إلى عدن.

وأكد مسؤول في البنك المركزي بعدن لـ'العربي الجديد' أن صلاحيات البنك وإدارة عملياته تم نقلها رسميا من صنعاء إلى عدن عبر الشركة المشغلة مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: 'حتى بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن استمر فرع صنعاء بإدارة العمليات تحت ضغوطات الحوثيين، لكن تم أخيراً إيقاف جميع العمليات عبر بنك صنعاء وتحويلها إلى عدن'.

وأكد المصدر أنه بالتزامن مع بدء نشاط البنك المركزي، ستبدأ البنوك التجارية بنقل مقراتها الرئيسة من صنعاء ومزاولة نشاطها من عدن.

وبموجب التطورات الجديدة سيبدأ البنك المركزي بفتح حساب الحكومة العام وإغلاق حساب الإيرادات إلى عدن.

وتعهد المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني منصر القعيطي، الأحد، بصرف رواتب جميع الموظفين في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك موظفو صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور قد قرر، منتصف سبتمبر، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن.

وقضى القرار بتعيين منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي ورئيساً لمجلس إدارة البنك، خلفاً لمحمد بن همام.

وتتهم الحكومة الشرعية الانقلابيين الحوثيين الذين يسيطرون على البنك المركزي في صنعاء، باستنزاف الاحتياطي الأجنبي لليمن، والذي تراجع من أربعة مليارات دولار قبل الحرب إلى مليار و100 مليون في مايو الماضي.