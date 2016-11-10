وزير الأمن الصيني رئيساً لـ'الإنتربول'

قالت وسائل الأعلام الحكومية الصينية اليوم إن مسؤولا أمنيا صينيا كبيرا انتخب رئيسا لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في خطوة قد تعزز جهود بكين المحلية في مجال مكافحة الفساد.

وذكرت أن نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغ وي اختير لشغل المنصب خلال الاجتماع الـ 85 للدول الأعضاء بالإنتربول ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن شأن هذه الخطوة، وفق وسائل الاعلام الصينية، أن تسهل جهود بكين في ملاحقة المسؤولين الصينيين الذين فروا من البلاد.

وتعاونت الصين ثنائيا مع دول مختلفة وعن طريق منظمة الشرطة الدولية التي يوجد مقرها في فرنسا لملاحقة المشتبه بهم الصينيين في إطار حملة الرئيس شي جين بينغ على الفساد.

وتسعى الصين لمزيد من التعاون الدولي لملاحقة المشتبه بهم الهاربين منذ بدأ الرئيس الحملة على الفساد قبل نحو أربعة أعوام، لكن الدول الغربية أحجمت عن المساعدة أو توقيع اتفاقيات لتسليم المجرمين لأنها لا تريد إعادة المشتبه بهم إلى دولة تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن إساءة معاملة المشتبه بهم في قضايا جنائية فيها لا تزال مشكلة حتى الآن.