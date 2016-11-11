والد جندي أمريكي مسلم قتل بالعراق: خاب ظني بفوز ترامب

قال خضر خان، والد الجندي الأمريكي المسلم المقتول في العراق العام 2004، إن 'ظنه خاب' بعد إعلان فوز المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب.

جاء ذلك في مقابلة أجراها خان مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN حيث قال: 'خاب ظننا، ولكن إيماننا بالديمقراطية الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية قوي، وهذه العملية (الديمقراطية) لابد لها من الاستمرار.'

وتابع خان قائلا: 'أذكر دونالد ترامب بأنه وفي الصفحة الثانية من الدستور بأن هناك ضمان لحقوقي وحقوق كل المواطنين في هذه الدولة وأنه لن يتم تهديدها أو مضايقتها على خلفية دينية أو ايمانية.. بالطبع خاب ظننا من هذه النتائج لكن مرة أخرى ايماننا قوي بدستور هذه البلاد.'

ويذكر أن ترامب نشر تغريدة سابقة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قبل فوزه بالانتخابات حيث قال: 'السيد خان الذي لا يعرفني هاجمني بقوه من مسرح المؤتمر الوطني الديمقراطي والآن هو على شاشات التلفزيونات يقول بالأمر ذاته- جميل!'