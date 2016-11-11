مقتل 16 مدنيًا بقصف جوي للنظام السوري

قُتل 14 مدنيا سوريا في قصف جوي شنته طائرات النظام، اليوم الجمعة على مناطق في الغوطة شرقي العاصمة دمشق، ودرعا جنوبي البلاد.

وذكر حمزة عجوة، مسؤول في المستشفى الميداني بالغوطة الشرقية أنَّ 'طائرات النظام السوري استهدفت، مناطق المعارضة في دوما وبلدة سقبا'، شرقي العاصمة دمشق.

وأكد عجوة للأناضول مقتل خمسة مدنيين في دوما وثلاثة في سقبا، وجرح عدد كبير من المدنيين.

من جهة أخرة أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استهداف طيران النظام السوري لعائلة كانت تحاول عبور الحدود السورية باتجاه الأردن، بالقرب من معبر نصيب في محافظة درعا.