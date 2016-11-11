طهران.. جنازة جماعية لجنود قتلوا في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إرنا' أنَّ جنازة نظمت لتشييع عشرة من جنودها الذين قتلوا في سوريا.

وقالت الوكالة - حسبما أوردته 'سكاي نيوز عربية'، الخميس - إنَّ أسر وأقارب الجنود القتلى وأيضًا السلطات والمواطنين المحليين حضروا الجنازة في مدينة قم الإيرانية على بعد 130 كيلو متر جنوبي العاصمة طهران.

يأتي هذا فيما لم تحدِّد الوكالة هويات القتلى كما لم تتطرق الى تفاصيل حول مقتلهم.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية أنَّ أسر 400 على الأقل لاقوا حتفهم وهم يقاتلون في الألوية الإيرانية في سوريا تمت إحالتهم إلى مؤسسة لتلقي الدعم المالي.

وتوفِّر إيران دعمًا عسكريًّا وسياسيًّا للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب السورية.