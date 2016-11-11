وفيات اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016

• قماشة براك الفرهود، أرملة: فهد عبدالله الفرهود، 88 عاما، (شيعت)، رجال: السرة، ق3، ش8، م18، تلفون: 25332217، نساء: السرة، ق2، ش14، م27



• سعد منصور سعد البوص، 26 عاما، (شيع)، المنقف، ق2، ش101، م22، (العزاء في المقبرة)، تلفون: 99736613



• محمد راضي مبارك الزيد، 28 عاما، (شيع)، رجال: الفحيحيل، ق9، ش20، م13، تلفون: 99991170 - 65176660، نساء: القرين، ق1، ش32، م9، تلفون: 51555099



• صقر عوض ماطر العتيبي، 83 عاما، (شيع)، رجال: القرين، ق4، ش2، م14، تلفون: 55559993، نساء: الفردوس، ق5، ش1، ج6، م14، تلفون: 55559992



• فاطمة ناصر محمد، أرملة: سعود ثواب الرويجح، 69 عاما، (شيعت)، صباح الناصر، ق2، ش7، م39، تلفون: 66668239 - 96636087



• مطر سعيد سلمان المطر، 73 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد السبت)، رجال: صالة دسمان، الروضة، ق2، ش علي سليمان بو كحيل، تلفون: 66622305، نساء: الصليبخات، ق2، ش107، ج9، م46



• رشيد راشد لافي المطيري، 81 عاما، (شيع)، الفردوس، ق4، ش1، ج9، م11، تلفون: 50544252 - 99173427



• عادل مصلح عبدالله الدباشي، 62 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد السبت)، رجال: النزهة، ق3، ش26، م15، تلفون: 99737388، نساء: حطين، ق2، ش16، م52، تلفون: 55758885



• عالية مطني زيد الاسلمي، 47 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد السبت بمقبرة صبحان)، رجال: الظهر، خيمة بجانب محطة البنزين، تلفون: 97922700، نساء: الظهر، ق1، ش1، م26



«إنا لله وإنا إليه راجعون»