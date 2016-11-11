' النقد الدولي ' يوافق على طلب قرض مصر

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم على طلب مصر لإقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

واتفقت مصر بشكل مبدئي مع بعثة صندق النقد الدولي في أغسطس الماضي علي اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير أسعار صرف العملة المحلية وترشيد دعم الطاقة.

ومن المقرر أن تتسلم مصر الجزء الأول من الشريحة الأولي من القرض والمقدرة بـ 2.75 مليار دولار الثلاثاء المقبل وفقاً لوزير المالية عمرو الجارحي في تصريحاته لـ “البورصة”.

وقالت كريسيتن لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان لها الأسبوع الماضي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة علي طلب إقراض مصر، واصفة البرنامج المصري بالطموح.