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أبرز عناوين صحف السبت:- «حرمان المسيء»... يحسمه القضاء.. «الفتوى»: تعديل «البصمة الوراثية» بعد صدور حكم «الدستورية».. إغلاق غرفة لبيع اللحوم في الهواء الطلق بالجليب.. 3 ملايين دينار لحراسة مدارس الفروانية ومثلها لمواقف «مبارك الكبير» التعليمية


11/11/2016  الآن - صحف محلية  11:44:51 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- «حرمان المسيء»... ...
من الجريدة

الجريدة

«الفتوى»: تعديل «البصمة الوراثية» بعد صدور حكم «الدستورية»

 «حرمان المسيء»... يحسمه القضاء

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 الأنباء

إيقاف صرف قسائم البنزين للقياديين

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إغلاق غرفة لبيع اللحوم في الهواء الطلق بالجليب

 الراي

3 ملايين دينار لحراسة مدارس الفروانية ومثلها لمواقف «مبارك الكبير» التعليمية

 «11/11» المصرية... كأنها لم تكن

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