أبرز عناوين صحف السبت:- «حرمان المسيء»... يحسمه القضاء.. «الفتوى»: تعديل «البصمة الوراثية» بعد صدور حكم «الدستورية».. إغلاق غرفة لبيع اللحوم في الهواء الطلق بالجليب.. 3 ملايين دينار لحراسة مدارس الفروانية ومثلها لمواقف «مبارك الكبير» التعليمية

الجريدة

«الفتوى»: تعديل «البصمة الوراثية» بعد صدور حكم «الدستورية»

كشف رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، أن الإدارة بصدد تنفيذ توصيات سمو الأمير المتعلقة بالبصمة الوراثية عبر مشروع بتعديل قانون «البصمة»، ليقتصر التطبيق على المجرمين فقط.وقال المسعد لـ«الجريدة» إن «الفتوى»، وهي بصدد التعديل، تنتظر ما سيسفر عنه حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون، المحدد له جلسات خلال ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنه تجري دراسة مجموعة من نصوص مشروع القانون لتعديلها.وأضاف المسعد أن الإدارة تلقت التعليمات قبل عدة أسابيع وتعمل على صياغة المشروع لتقديمه إلى مجلس الأمة المقبل.وكان سمو الأمير أكد لـ«الجريدة» قبل أيام أن «البصمة الوراثية» انتهى، وسيطبق فقط على المجرمين، كما سبق لنائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن أعلن إصدار صاحب السمو توصياته بإزالة العيوب الدستورية التي يتضمنها قانون البصمة لتطبيقه على بعض الحالات فقط.

«حرمان المسيء»... يحسمه القضاء

أكدت مصادر مطلعة في إدارة الفتوى والتشريع أن هناك تبايناً بين الإدارة ووزارة الداخلية حول تطبيق قانون 'حرمان المسيء' من خوض السباق الانتخابي بأثر رجعي، مشيرة إلى أنه في ضوء استمرار هذا التباين سيكون الأمر متروكاً للقضاء لحسم المسألة.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن 'الفتوى' متمسكة برأيها بشأن عدم تطبيقه بأثر رجعي، احتراماً للدستور الذي يقضي بعدم تنفيذ الأحكام إلا على الأفعال التالية لتاريخ نشر القانون، في حين تخالفها 'الداخلية' وتصر على حرمان بعض المرشحين وفقاً لما انتهت إليه لجنة الفصل في طلبات الترشح، بداعي أن 'الفتوى' لا تملك إلزام جهة الإدارة برأيها، لأنها المحامي المدافع عن تلك الجهة.

«الإسكوا»: 614 مليار دولار خسائر الربيع العربي

في أول تقدير من نوعه من هيئة اقتصادية عالمية، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أمس الأول، إن انتفاضات الربيع العربي في 2011 كلفت اقتصادات المنطقة نحو 614 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، أي نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تغيير الأنظمة الحاكمة، واستمرار الصراع، إضافة إلى هبوط أسعار النفط.ويستند الرقم، الذي أوردته «الإسكوا»، إلى توقعات النمو التي صدرت قبل الانتفاضات التي أطاحت أربعة زعماء، وأدخلت اليمن وسورية وليبيا في حرب أهلية.ووفقاً لتقديرات من الأجندة الوطنية لمستقبل سورية- وهو برنامج آخر للأمم المتحدة- فإن الحرب التي تستمر لعامها السادس هناك ألحقت ضرراً شديداً بالناتج المحلي الإجمالي، وتسببت في خسائر رأسمالية بلغت 259 مليار دولار في سورية وحدها.وبدأت أسعار النفط تتراجع في منتصف 2014، وسجلت في يناير الماضي أدنى مستوياتها في 13 عاماً، مما أضر بدول منتجة للخام كالسعودية ودول أخرى تعتمد بشكل كبير على التحويلات النقدية من مواطنيها العاملين في دول الخليج.

الأنباء

إيقاف صرف قسائم البنزين للقياديين

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاثنين الماضي قرارا بوقف صرف قسائم البنزين للقياديين وإلغاء أي قرار يتعارض معه.وكشفت مصادر حكومية رفيعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء طلب تعميم القرار على الوزارات والجهات الحكومية والذي اتخذ بناء على توصية مرفوعة من مجلس الخدمة المدنية.وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في يناير الماضي بوقف تخصيص السيارات للقياديين والاكتفاء بصرف بدل سيارة.على صعيد متصل، علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء درس مقترح تشكيل لجنة وزارية للإسراع في الدورة المستندية المطلوبة لإنجاز مشروع جنوب مدينة المطلاع الإسكانية، وتضم اللجنة 5 وزراء مختصين بإجراءات تنفيذ المدن الإسكانية وهم وزراء الإسكان، الكهرباء والماء، البلدية، الأشغال، والمواصلات، ويهدف مقترح تشكيل اللجنة إلى «إنجاز المدينة التي تحوي ما يقارب 30 ألف قسيمة بمساحة 400 متر مربع في زمن اقل من الخطة الزمنية المبرمجة حاليا».وألزم المجلس وزارة المالية باعتماد الميزانيات المطلوبة للمشروع على مستوى الوزارات الخمس.هذا، وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في 12 يوليو الماضي أفادت مصادر مالية رفيعة «الأنباء» بأن وزارة المالية وفرت الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة الداخلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير 20 مليون دينار لتلبية متطلبات الأوضاع الأمنية، واحتياجات الانتخابات البرلمانية.

«الصحة» تخاطب «الديوان» لاستحداث 2028 درجة وظيفية لغير الكويتيين

إغلاق غرفة لبيع اللحوم في الهواء الطلق بالجليب

بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد واشراف اللواء ابراهيم الطراح وتنفيذ قوة بقيادة العميد ركن صالح مطر تم اغلاق محل يقوم ببيع اللحوم في الفترة المسائية بالهواء الطلق دون وجود اي شروط تنطبق وفق القوانين التي تخص وزارتي الصحة والبلدية.وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مدير امن الفروانية العميد مطر بوجود اشخاص يقومون ببيع اللحوم في ممر احدى البنايات التي يقطنها العزاب في منطقة الجليب، فتم رصد المكان والتأكد من صحة المعلومة لينطلق فريق من ضباط أمن الفروانية الذين قاموا بالتعاون مع البلدية بإغلاق الغرفة التي قام الوافدون- وهم ثلاثة اشخاص- باستخدامها لتقطيع اللحوم التي لم يعرف مدى خلوها من الامراض واستخدام ادوات بدائية دون اي معايير للنظافة وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة واحالة المتهمين الى جهات الاختصاص.

الراي

3 ملايين دينار لحراسة مدارس الفروانية ومثلها لمواقف «مبارك الكبير» التعليمية

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن الوزارة بصدد التعاقد المباشر مع إحدى الشركات لتنفيذ أعمال الحراسة في مدارس منطقة الفروانية التعليمية لمدة 3 سنوات بقيمة 3 ملايين و547 ألف دينار.وأكد النجار في كتاب وجهه إلى وكيل ديوان المحاسبة «حاجة الوزارة الماسة إلى التعاقد المباشر مع الشركة المشار إليها، فيما كشف عن موافقة لجنة المناقصات المركزية على مناقصة إنشاء مبنى متعدد الأدوار ومواقف سيارات لمنطقة مبارك الكبير التعليمية بقيمة مليونين و994 ألف دينار».إلى ذلك، طلب النجار من وكيل وزارة المالية تحويل الميزانية المرصودة للمؤتمر العام الـ 23 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بقيمة 139 ألف دينار، الذي تم إلغاؤه، إلى ميزانية المؤتمر الطلابي الوطني الأول.

«11/11» المصرية... كأنها لم تكن

فقد مرت الدعوات إلى «ثورة الغلابة» التي تبنتها جماعة «الإخوان المسلمين» بهدوء، أمس، في غالبية المحافظات المصرية حيث كانت الشوارع والميادين شبه خالية ولم تتعد سوى بضع تظاهرات محدودة وسط تدابير مشددة اعتقل خلالها نحو 130 متظاهراً في أنحاء مصر.وتحوّل ميدان التحرير، وسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية، فيما ألقت قوات الشرطة النسائية، القبض على سيدتين حاولتا دخول الميدان للتظاهر.ومن دون حراسة، أو موكب، مرت سيارة يستقلها رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي فجأة من «ميدان التحرير» حيث اقترب المارة منه وصافحوه.وفرقت الشرطة تظاهرات محدودة، في شارعي فيصل والهرم، وكرداسة وناهيا، في الجيزة رددت هتافات ضد النظام.وفي السويس، تم توقيف 10 عناصر «إخوانية» أثناء تشاجرهم مع أحد الشيوخ المؤيدين للسيسي، أثناء رفعه «علامة النصر» في ميدان الأربعين.في المقابل، نظم عدد من شباب «الإخوان» في بلطيم في كفرالشيخ، مساء أول من أمس، مسيرة ليلية للتنديد بالغلاء وزيادة الأسعار تحت اسم «ثورة الغلابة».كما نظم عدد محدود من أنصار «الإخوان» في إحدى قرى مركز دسوق، تظاهرة شارك فيها عدد من السيدات، نددوا بالأحوال الاقتصادية، وغلاء الأسعار.وسادت حالة من الهدوء التام أنحاء مدن جنوب سيناء ولم تشهد الساحات أمام المساجد أي محاولات للخروج في تظاهرات.وتوافد المئات من مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ميدان القائد إبراهيم في منطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية رافضين الدعوات إلى التظاهر.وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء طارق عطية، إنه «تم رصد تحركات عدد قليل من الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان في عدد من المحافظات، وتم ضبط عدد من بين هذه العناصر».وأضاف أن «الفيديوات والصور التي بثت عن وجود تظاهرات وخروج العديد من المواطنين على محطات فضائية ومواقع إخوانية، هي قديمة وأخبار كاذبة هدفها إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار».

«العدل» زوّدت «الداخلية» بـ 69 ألف حكم قضائي

بلغ عدد الأحكام الجنائية التي أرسلتها وزارة العدل إلى وزارة الداخلية من خلال الربط الآلي بين الوزارتين، ما يقارب 69 ألف حكم قضائي.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن الأحكام المدخلة في نظام الربط الآلي تنوعت بين أحكام بالسجن أو بالغرامات أو أوامر منع سفر أو رفع منع السفر، وإن من شأن آلية الربط الآلي (التراسل الالكتروني) بين الوزارتين توفير الوقت والجهد عوضاً عن الآلية التي كانت متبعة سابقاً، وتتم عبر المخاطبات الورقية التي تؤدي للتأخير.وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية زوّدت عبر مركز نظم المعلومات، موظفي وزارة العدل بكلمات مرور (كلمات سر) بهدف الدخول للنظام وادخال الأحكام الجنائية مع توفير نظام حماية يتمثل بمعرفة مدخل البيانات بالتوقيت والمكان في خطوة أمان للنظام.