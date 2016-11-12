تحقيقات أولية: الجاني يعاني من أمراض نفسية

شهدت منطقة سلوى جريمة قتل بقيام مواطن كويتي- مواليد 1971- بقتل زوجته المواطنة مواليد 1980، والتحقيقات الأولية أكدت أن الجاني يتعالج بالطب النفسي.

هذا وقد أبلغ مصدر أمني أن الاداة المستخدمة في الجريمة هى المطرقة والجاني تركها عقب قيامه بالجريمة لعدة ساعات داخل غرفة حتى تلقت غرفة العمليات بلاغاً بهذا الشأن من ابن المتهم.

وبدورها ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ان رجال الامن بمديرية امن محافظة حولي تمكنوا من القاء القبض على المتهم /(س.ا.خ) (كويتي الجنسية من مواليد 1971) الذي قام بقتل زوجته / (م.ع.ا) (كويتية الجنسية من مواليد 1980) إثر شجار نشب بينهما في شقتهما بمنطقة سلوى قبيل إتمام جريمته.

وأوضحت الإدارة انه في حيثيات الجريمة فقد ورد بلاغ الى هاتف الأمان 112 من أحد اقربائهما يفيد بوجود مشاجرة بشقتهما في منطقة سلوى واشتباه بارتكاب جريمة قتل، فقد توجه رجال امن حولي على الفور الى موقع الشقة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تمت مداهمة الشقة وضبط القاتل وادوات الجريمة وهي عدد 2 درنفيس ومطرقة واحدة.

وقالت ان الأجهزة الامنية تعكف حاليا على اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة.