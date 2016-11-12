صحيفة: ألمانيا تقبل 6.8% من طلبات لجوء الأتراك

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أن نسبة اللاجئين المنحدرين من تركيا الذين تم قبول طلبات لجوئهم بحلول نهاية ايلول الماضي لم تزد على 6.8%.

جاء ذلك في تصريحات صادرة عن المكتب لصحيفة 'دي فيلت' الألمانية الصادرة اليوم السبت، وأشار المكتب إلى أن النسبة بين الأكراد المنحدرين من تركيا بلغت 5.7% فقط.

وأوضح المكتب أن محاولة الانقلاب العسكري في تركيا التي وقعت في منتصف تموز الماضي لم يظهر لها بعد تأثيرات على مسألة البت في طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص المنحدرين من تركيا.

وفي ظل هذه البيانات، يتبين أن فرص نجاح اللاجئين الأتراك في قبول طلبات لجوئهم إلى ألمانيا خلال العام الحالي تعتبر اقل بشكل واضح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ وصلت نسبة اللاجئين المقبولين في العام الماضي إلى 14.6%.

وحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، فقد تقدم 3793 تركيا بطلب لجوء إلى ألمانيا بحلول نهاية ايلول الماضي، ما يعادل أكثر من ضعف العدد الذي تقدم بطلبات مشابهة في مجمل العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن 85.1% من هؤلاء أكراد، غير أن الوزارة لفتت إلى أن إعطاء إفادة بشأن العرق الشعبي الذي ينتمي إليه مقدم الطلب، مسألة طوعية وتستند فقط إلى بيانات المتقدم.

يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، أخذت أعداد الأتراك المتقدمين بطلبات لجوء إلى ألمانيا في الزيادة، فبعد أن كان عدد هؤلاء في تموز 275 شخصاً، ارتفع هذا العدد ليصل في اب الماضي إلى 375 شخصاً، وإلى 446 شخصاً في ايلول الماضي.