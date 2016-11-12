عملية نادرة لكيسة دماغية أجراها د.فيصل ثويني ساير

أعلن رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب في مستشفى ابن سينا التابع لوزارة الصحة الدكتور فيصل ثويني ساير، نجاحه في توليد كيسة مائية من الدماغ بشكل كرة قطرها خمسة سنتيمترات في حالة نادرة جدا على مستوى الكويت.

وقال الدكتور ساير لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إن العملية التي أجراها فريق طبي برئاسته في المستشفى اسفرت عن توليد الكيسة المائية في الدماغ بنجاح تام دون تمزقها الذي ربما كان في حال حدوثه سيشكل خطرا على حياة المريض.

وأضاف أن هذه العملية النادرة جدا تمثلت في توليد الكيسة المائية وهي بشكل كرة قطرها حوالي خمسة سنتيمترات مبينا ان هذه الكيسة سببها عادة ابتلاع الاغذية الملوثة ببيوض بعض انواع الديدان الشريطية التي تسكن امعاء الكلاب او القطط او الثعالب.

وذكر أنه تم الاستعانة في اجراء هذه العملية بتقنية الملاحة العصبية وغيرها من التقنيات التي اصبحت متوفرة في مستشفى ابن سينا مضيفا ان هذه العملية حالة نادرة جدا في الكويت لكنها منتشرة في بعض الدول.

وقال إن المريض الذي أجريت له العملية الجراحية يتمتع حاليا بحالة عصبية ممتازة رغم ان الكيسة كانت موجودة في الفص الايسر من المخ حيث توجد مناطق الكلام وتقع امام المنطقة المسؤولة عن الحركة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير كل ما يلزم لخدمة المرضى وسلامتهم وتجهيز المستشفيات بالأجهزة والأدوات اللازمة لإجراء جميع أنواع العمليات الجراحية.