'الحوثيون' يعتدون على متظاهرين يطالبون بدوفع رواتبهم

اعتدى مسلحون من جماعة 'أنصار الله' (الحوثيون)، اليوم السبت، في العاصمة اليمنية صنعاء، على تظاهرة لعشرات المحتجين المطالبين بتسليم رواتبهم المتأخرة، وفق ما نقلت 'الأناضول' عن شهود عيان.

وقدِم مسلحون 'حوثيون' على متن عربات عسكرية ودراجات نارية، وقاموا بتفريق عشرات المتظاهرين، أمام مكتب بريد حي التحرير بصنعاء، الذي يقوم عادة بتسليم رواتب العديد من المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، واستخدموا الهراوات لتفريق المتظاهرين، واقتادوا 10 منهم إلى مكان مجهول.

وعلى الرغم من عدم وجود جهةٍ داعية للمظاهرة، فإنّ جماعة أنصار الله (الحوثيين)، كانت قد استبقتها باتهام 'حزب الإصلاح' بالسعي إلى تدبير الاحتجاجات.

ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بنسختها التي يسيطر عليها 'الحوثيون'، عن مصدر أمني، أنّ 'الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات مؤكدة بأنّ حزب الإصلاح، أوعز إلى عناصره بإحداث اختلالات أمنية، عن طريق الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل'.

وللشهر الثالث على التوالي، لم يتسلّم موظفو مؤسسات الدولة الحكومية مستحقاتهم المالية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، وعدم قدرة المصرف المركزي اليمني على دفع الرواتب؛ المصرف الذي يسيطر عليه 'الحوثيون'، وأقرّت الحكومة الشرعية نقله إلى عدن.

وكانت نقابات موظفين حكوميين، ومنها المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات الجامعات اليمنية، قد أعلنت التصعيد ابتداءً من اليوم السبت.

ولمّح المجلس إلى احتمال البدء بإضراب، وحمل 'تبعات ما ينتج من إضرار بالعملية التعليمية وتوقيف العمل الأكاديمي لكلّ من سياسيّي صنعاء وعدن، والداخل والخارج، كونهم أوصلوا البلد لهذا المنحدر الخطير'، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن المجلس.