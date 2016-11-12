تقرير : 28.4 % نسبة البطالة في فلسطين

ارتفعت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى مستوى قياسي عند 28.4%، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وجاء في تقرير صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني الحكومي للإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ 384.9 ألف فرد، بواقع 218 ألفا في قطاع غزة و166.9 ألف في الضفة الغربية.

وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 43.2%، مقابل 19.6% في الضفة الغربية. بينما بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة 1.356 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام الجاري، منهم 851.3 ألف شخص في الضفة الغربية و505 آلاف أشخاص في قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة للعام العاشر على التوالي من حصار إسرائيلي، واستمرار إغلاق معبر رفح مع مصر، إلا في حالات استثنائية، وتعرض القطاع لثلاثة حروب منذ 2008.

ووفقا لإحصائية صادرة عن الأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، فإن 80% من سكان قطاع غزة يحصلون على مساعدات غذائية.