في مفاجأة مدوية، كشف مرشح الدائرة الخامسة عن رفض محكمة الإستئناف لإستشكال المقدم من الحكومة في ما يتعلق بالنفاذ الفوري المعجل بعودة جنسية الإعلامي احمد جبر الشمري.

وقال السبيعي في تصريح له عبر حسابه على تويتر 'الحمدلله المحكمة ترفض إشكال الحكومة بوقف تنفيذ حكم عودة جنسية #أحمد_الجبر وأصبح الحكم واجب النفاذ فوراً والفال #البرغش إن شاءالله'.

وأضاف السبيعي: برئاسة المستشار سليمان المضيان المحكمة ترفض اشكال الحكومة بوقف تنفيذ حكم عودة جناسي السيد احمد الجبر يوم الخميس الماضي

وكانت محكمة أول درجة قررت إلغاء قرر سحب جنسية الجبر وإعادتها إليه مع أبناءه وتعويضه ماليا بشكل مؤقت والنفاذ المعجل.

وجاء الحكم بعد ان اعادت التمييز القضية أول درجة بعد تقرير نيابة التمييز الذي انتصر للجبر.