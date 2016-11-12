وفيات اليوم السبت 12 نوفمبر 2016



حسن إبراهيم الأحمد،«78عاما»،شيع، عزاء الرجال : السرة ، ق 1 ، ش 11 ، م 39، النساء : مشرف ، ق 4، ش 8، م 26،ت:99459966



أحمد سفاح بجاد المطيري،«38عاما»،شيع ،عزاء الرجال : الدوحة،ق 4 ،ش 3،م 63، النساء : القيروان، ق 1، ش 125، م 18،ت:99555111، 99484869



محمد فهد عمر العمر ،«81عاما»،شيع ،عزاء الرجال : العديلية، ق 2، شارع عبدالله النوري، مقابل الدائري الرابع، ديوان العمر ،النساء : العديلية ،ق 2،شارع المرؤة، م 7،ت:99899799



سلطانه غلوم حسين ،أرملة،عبدالله محمد حسين ،«96عاما»،الساعة التاسعة صباح غد الأحد ،الجابرية ،حسينية البلوشي،ت:99761595



ماجد فلاح عالي العازمي،«54عاما» ،بعد صلاة عصر غد الأحد بمقبرة صبحان ،علي صباح السالم (أم الهيمان) ،ق 9 ، ش 12 ، م 13،ت:69694111 ،60088803

منال عبدالوهاب إبراهيم سيد محسن القلاف ،«36عاما» ،شيعت ،عزاء الرجال : حسينية أبو عليان ،النساء : الشهداء،ق 4 ،ش 411، م 5،ت:99111023