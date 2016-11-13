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13/11/2016 1:45:40 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- ترامب يتخلى عن «إسقاط الأسد»: سنقطع الدعم عن المعارضة السورية.. وساطة كويتية إماراتية بحرينية لحل الخلاف بين الرياض والقاهرة.. العراق يطلب مجدداً تأجيل التعويضات.. «الصحة»: أدوية السرطان أصلية.. وما نُشر غير دقيق


13/11/2016  الآن - صحف محلية  12:02:54 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- ترامب يتخلى عن «إسقاط ...
من جريدة النهار

الجريدة

مسؤول في «النصب العقاري»: لا نستطيع رد أموال المواطنين

 «دكتور» في جامعة الكويت زوّر طلب انتداب من منظمة «اليونسكو»

 العراق يطلب مجدداً تأجيل التعويضات

 الأنباء

صاحب السمو عزّى خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

 إنجاز المرحلة الثانية من «جنوب المطلاع» نهاية 2019

 النهار

ترامب يتخلى عن «إسقاط الأسد»: سنقطع الدعم عن المعارضة السورية

 «الصحة»: أدوية السرطان أصلية.. وما نُشر غير دقيق

 «الائتمان»: «اللوح اللمسي» للكشف على الوحدات السكنية

 الراي

وساطة كويتية إماراتية بحرينية لحل الخلاف بين الرياض والقاهرة

 التركيت: «استرجاع» أدوية السرطان إجراء احترازي طبيعي

 «التربية»: وقف راتب الموظف المنقطع عن العمل 7 أيام

 


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