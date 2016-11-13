أبرز عناوين صحف الأحد:- ترامب يتخلى عن «إسقاط الأسد»: سنقطع الدعم عن المعارضة السورية.. وساطة كويتية إماراتية بحرينية لحل الخلاف بين الرياض والقاهرة.. العراق يطلب مجدداً تأجيل التعويضات.. «الصحة»: أدوية السرطان أصلية.. وما نُشر غير دقيق

الجريدة

مسؤول في «النصب العقاري»: لا نستطيع رد أموال المواطنين

كشفت مصادر مطلعة أن أحد مسؤولي الشركة المتهمة بوقائع النصب العقاري وغسل الأموال، والذي تم جلبه مع مسؤول آخر عبر «الإنتربول» من الإمارات، أكد خلال تحقيقات النيابة العامة معه أن الشركة لا تستطيع رد جميع أموال المواطنين المساهمين فيها، لأنها غير موجودة راهناً، موضحاً أنها ستدفعها لهم عبر أقساط.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن المسؤول ذكر أن الهدف من وضع المبالغ بحسابات الموظفين ثم تحويلها إلى حسابات الشركة هو تسهيل عملية إدخالها، مؤكداً أن هذه الأموال تخص العملاءلا الموظفين.وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن الشركة تدفع عمولات لموظفيها تصل إلى 50 ألف دينار شهرياً، لتشجيعهم على العمل، والإسهام في رفع قاعدة العملاء التي تزيد على 3500 عميل.وبموازاة تواصل تحقيقات نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية في القضية المتهم على ذمتها 20 مسؤولاً في الشركة، طالبت النيابة البنوك المحلية ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتقديم المستندات الخاصة بحسابات الشركة، ومجموع تحويلاتها الداخلية والخارجية.وكانت النيابة قد قررت، الخميس الماضي، استمرار حجز ثلاثة متهمين على ذمة التحقيق، بينهم المسؤولان اللذان تم جلبهما من الإمارات عبر الإنتربول، على أن يتم استكمال التحقيقات اليوم مع المتهمين بشأن مبلغ الـ١٦٩ مليون دينار المحجوز عليه بأحد البنوك، والذي حوّل من الخارج إلى حساب إحدى المواطنات، لتحوله هي بدورها إلى حساب الشركة لاحقاً.

«دكتور» في جامعة الكويت زوّر طلب انتداب من منظمة «اليونسكو»

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن أستاذاً في جامعة الكويت أقدم على تزوير طلب انتداب من منظمة التربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، مبينة أن الجامعة تعتزم التحقيق في تلك الحادثة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق «الدكتور المزور».وأضافت المصادر أن الجامعة عندما خاطبت الجهات المعنية في «اليونسكو» بشأن طلب الانتداب الذي أحضره «الدكتور»، جاء ردها بأنه مزوّر، لافتة إلى أن هذه العملية ليست الأولى التي يقوم بها هذا الأستاذ للحصول على فوائد مالية، «بل سبق أن ثبت اعتداؤه على المال العام في مخالفة أخرى».

العراق يطلب مجدداً تأجيل التعويضات

بعد إبداء الكويت استعدادها لبدء مشاورات مع العراق لمناقشة المبالغ المتبقية عليه من التعويضات البالغة 4.6 مليارات دولار، كشف مصدر مطلع في الخارجية الكويتية أن حكومة بغداد تقدمت بطلب جديد لتأجيل دفع التعويضات المستحقة على بلادها من جراء الغزو الغاشم عام 1990، مبيناً أن هذا الطلب لم ينل الموافقة حتى الآن، ومازال قيد الدراسة.وقال المصدر لـ«الجريدة» إن الكويت وافقت أواخر العام الماضي على طلب العراق بشأن تمديد فترة سداد المبالغ المتبقية من التعويضات حتى أول يناير 2018، لافتاً إلى أن الطلب الجديد يتضمن تمديد المهلة إلى ما بعد 2018.وفي ما يخص الطلب العراقي بشأن استضافة الكويت مؤتمراً لإعادة إعمار الموصل، أكد المصدر ذاته أن «الكويت تدرس هذا الطلب، وهو محل اهتمامها، وأنها لن تتأخر عن دعم العراق».وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الكويتية لتقدير التعويضات خالد المضف قال أمام الدورة الـ 81 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات إن الكويت مستعدة لبدء مشاورات مع العراق لمناقشة ذلك الأمر تحت رعاية اللجنة، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة التقنية إلى العراق فيما يتعلق بالمطالبات المرفوعة أمام المحاكم العراقية، بهدف معالجة هذا الملف وإغلاقه بشكل نهائي

الأنباء

صاحب السمو عزّى خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الاسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية مماثلة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر أمس بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض صلاة الميت على الفقيد الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 84 عاما. وتقدم الملك سلمان جموع المشاركين في دفن جثمان الفقيد حيث ووري الثرى في مقبرة العود. وأعلن الديوان الملكي السعودي أن تلقي العزاء سيكون في قصر خادم الحرمين في الرياض لمدة 3 أيام، بدأت اعتبارا من مغرب أمس السبت.و«الأنباء» تتقدم بخالص التعازي الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وآل سعود الكرام والحكومة والشعب السعودي الشقيق، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.«إنا لله وإنا إليه راجعون».وإلى جانب خادم الحرمين أدى صلاة الميت على الفقيد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من أصحاب السمو الأمراء. وعقب الصلاة تلقى خادم الحرمين الشريفين العزاء من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين والمواطنين في وفاة الفقيد.بعد ذلك نقل جثمان صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز إلى مقبرة العود حيث ووري الثرى.ثم تقدم خادم الحرمين جموع المشاركين في دفن جثمان الفقيد، رحمه الله.وقد تلقى الملك سلمان برقيات تعزية من قادة وملوك دول مجلس التعاون والعالم.وبعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين.وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان قابوس أعرب في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وأرسل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» امس أن رئيس الإمارات أعرب في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته، بوفاة الأمير «تركي بن عبدالعزيز»، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وفي المنامة، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بعث ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.كما بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن بالغ الحزن وعميق التأثر بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.بدوره، نعى شيخ الأزهر الشريف د.أحمد الطيب بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الأمير تركي بن عبدالعزيز، وتقدم بخالص التعازي لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة وشعب المملكة الشقيق.وأعرب د.الطيب عن أمله في أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ 84 عاما وهو الشقيق الأكبر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

إنجاز المرحلة الثانية من «جنوب المطلاع» نهاية 2019

أكدت مديرة الوثائق والعقود في المؤسسة العامة للرعاية السكنية منيرة العمران ان المساحة الإجمالية لمشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية 102.64 كم2، موضحة ان صافي المساحة المخصصة للاستغلال العمراني تقدر بـ 90.37 كم2 موزعة على الاستعمالات السكنية الحكومية والتجارية والرياضية والترفيهية والصناعية والخدمية إلى جانب بعض المناطق الاستثمارية الأخرى، وذلك لإضافة عناصر تميز استثمارية خاصة بالمشروع ليصبح من المشاريع الإسكانية متكاملة الخدمات.وقالت العمران في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان المرحلة الثانية للمشروع جنوب المطلاع تبدأ بالمناقصة رقم 1307 الخاصة بأعمال الطرق وخدمات البنية التحتية لـ 8 ضواحي تبدأ من الضاحية N5 حتى N12 بمساحة اجمالية 2854.020 هكتارا وتشمل 18519 قسيمة، لافتة الى انه تم الإعلان عنها بتاريخ 9 أكتوبر الماضي وسيتم إغلاق باب التقدم لها بتاريخ 8 ديسمبر المقبل، متوقعة بدء تنفيذ أعمال المشروع في شهر يوليو 2017 طبقا للبرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الثانية نهاية 2019، ونظرا لحجم وضخامة الأعمال فقد تمت دعوة 19 شركة عالمية مؤهلة ومعتمدة من لجنة مناقصات «السكنية».وأشارت الى حرص «السكنية» على اختيار افضل الوسائل الحديثة لتنفيذ الأعمال والمحافظة على البيئة وقياس معدلات التلوث والحفر بطريقة (Micro tunnelling) واتباع آخر الابتكارات الهندسية في تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار عن طريق خزانات الترشيح والمياه المعالجة والأعمال المدنية والطرق من حيث الهواتف والانارة، لافتة الي ان محطات الكهرباء الفرعية المستهدفة في المشروع تتمثل في محطة فرعية نموذجية (4 محولات) وتضم 419 محطة أخرى ومحطة كهربائية فرعية نموذجية (2 محول) وتشمل 43 محطة، بإجمالي 462 محطة كهرباء فرعية مع تجهيز مواقع لـ 3 محطات رئيسية بقوة 400 كيلو بايت، و24 محطة رئيسية بقوة 132 كيلو بايت.وذكرت انه تمت مراعاة التخطيط خلال تنفيذ شبكات الكهرباء للضغط العالي والمتوسط والمنخفض لمواكبة اتجاهات الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق أحدث اشتراطات حفظ الطاقة الصادرة من وزارة الكهرباء والماء، لافتة إلى تطبيق تكنولوجيا الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) في جميع المباني العامة المزمع إنشاؤها في المشاريع المستقبلية، بالاضافة الى ‏إعادة تخطيط مراكز الضاحية بتصاميم معمارية حديثة ومميزة ومتناسقة مع بعضها وتوفير ‏أماكن لممارسة رياضة المشي وأماكن للجلوس وعناصر مائية وأماكن للعب الأطفال ومساحات واسعة متعددة الاستخدامات.

النهار

ترامب يتخلى عن «إسقاط الأسد»: سنقطع الدعم عن المعارضة السورية

قدم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب رؤية مغايرة تماما لنهج الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما بخصوص سورية، مشيرا الى انه سيستبعد خطة الاطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد من اجندته للتركيز على محاربة تنظيم داعش الإرهابي التكفيري وقطع الدعم عن المعارضة السورية المسلحة.. فيما اعلنت وزارة الدفاع الاميركية انها اتفقت مع شركة استخبارات خاصة على القيام بـمهام سرية بعد أيام من طلب الرئيس اوباما توجيه ضربات قاتلة لقادة جبهة فتح الشام (النصرة). ومع ان ترامب اكثر مرونة في مواقفه في اليوم الثاني من استشاراته لتشكيل الحكومة وسط تواصل التظاهرات ضده في نهاية الاسبوع فإنه حافظ على تصوراته تجاه الحل في سورية.فبعد ثلاثة أيام على انتخابه رئيسا أعلن ترامب تعيين نائبه مايك بنس على رأس فريق انتقالي مكلف اختيار أعضاء الادارة المقبلة يشمل ثلاثة من ابنائه ومجموعة شخصيات من الطبقة التقليدية في واشنطن، فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست انه يفكر في ترشيح السيناتور السابقة كيلي ايوت مرشحة لمنصب وزيرة الدفاع . لكن في ملف سورية بدا ترامب كأنه يتجه الى انعطافة كبرى بعيدا عن سياسات ادارة اوباما.وقال الرئيس الأميركي المنتخب، إنه يجدر على الولايات المتحدة قطع الدعم العسكري عن المعارضة السورية المسلحة، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.ترمب اعتبر أن الفصائل التي تقاتل بشار الأسد مجهولة بالنسبة له، وفيما هي تعمل على قتال النظام بدعم من الولايات المتحدة ستصبح واشنطن في مواجهة مباشرة مع روسيا التي لن تتخلى عن الأسد، بحسب تعبيره.الى ذلك كشفت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون عن قيامها بالتعاقد مع شركة مخابرات خاصة للعمل بشكل سرى لحسابها فى داخل سورية مقابل 30 مليون دولار أميركي وقال محللون اميركيون أنه من غير المستبعد أن تكون شركة المخابرات تعمل على امداد قوة العمليات الخاصة الأميركية التى تعمل سرا فى سورية بالمعلومات وقال بيان البنتاغون إن مقر المؤسسة الخاصة يقع بولاية فيرجينيا الأميركية وهى مؤسسة تعمل على تقديم الحلول المخابراتية والأمن والقياسات البايومترية للمضاهاة للمشتبه فيهم . في غضون ذلك باتت حاملة الطائرات الروسية الوحيدة اميرال كوزنيتسوف التي ارسلت لتعزيز القوات العسكرية الروية في سورية قبالة الساحل السوري وفق ما اعلن قائدها سيرغي ارتامونوف.

«الصحة»: أدوية السرطان أصلية.. وما نُشر غير دقيق

نفت وزارة الصحة صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود ادوية غير اصلية تستخدم لمعالجة المرضى في مركز الكويت لمكافحة السرطان، مؤكدة ان ما نُشر غير دقيق وعار من الصحة تماما.وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان اللجنة التي شكلتها الوزارة بهذا الصدد وضمت عدداً من المسؤولين والاطباء اكدت ان كل الأدوية المشار إليها في وسائل التواصل الاجتماعي خضعت لإجراءات التقييم الفني ومراجعة وثائق دراسات التكافؤ الحيوي لها قبل تسجيلها في الوزارة.وأضافت أن الأطباء المتخصصين في علاج السرطان أفادوا بعدم تسجيل أي مضاعفات أو أعراض جانبية لدى المرضى الذين يعالجون بتلك الأدوية التي تمّ توريدها للوزارة ضمن مناقصات الشراء الخليجي الموحد وضمن الآلية والإجراءات المعمول بها خليجياً وبما يتفق مع المعايير المتبعة بوكالة الادوية الاوروبية.وأهابت الوزارة بالجميع عدم تداول مثل تلك الادعاءات التي تؤثر على الأمن الصحي، مؤكدة حرصها على تطبيق احدث المعايير والاجراءات العالمية لضمان توفير واستخدام احدث الادوية والمستلزمات الطبية وضمن حرصها على سلامة وامان المرضى باعتبار الامن الصحي خطاً احمر لا تسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال.

«الائتمان»: «اللوح اللمسي» للكشف على الوحدات السكنية

أعلن بنك الائتمان بدء تطبيق نظام ادارة الكشوف الهندسية في الموقع وفق آلية جديدة لإجراء الكشف الهندسي على الوحدات السكنية المشمولة بالقروض العقارية باستخدام تقنية «اللوح اللمسي».وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف في بيان صحافي أمس ان البنك وفر أجهزة لوحية ذات قدرة تحمل عالية وضد الكسر ومتصلة بشبكة الانترنت تتيح للمهندس المختص سهولة الوصول الى المواقع المراد الكشف عليها.وأوضح المضف ان هذه الاجهزة توفر نماذج كشوف المهندسين آليا متضمنة جميع الأعمال الانشائية التي تمت في المبنى اضافة الى ميزة توثيق صور العقار للرجوع إليها مستقبلاً حينما تدعو الحاجة الى ذلك. وأضاف ان أهم مزايا الآلية الجديدة هو بدء العمل بالتطبيق من لحظة تسلم الكشوف الهندسية في الموقع ذاته إذ لا يتطلب الأمر العودة الى مقر العمل في البنك لطباعتها، مشيراً الى ان التطبيق يتعامل مع الكشف الهندسي ويدخل جميع البيانات اثناء التواجد في الموقع. وبين ان الآلية الجديدة تم تطويرها لتكون أكثر مرونة ودقة في البيانات فضلا عن توفيرها للوقت وتمكين المهندسين من انجاز عدد أكبر من الكشوف الهندسية في وقت أقل.ولفت الى ان النظام السابق كان يعتمد بشكل كامل على التقارير الورقية حيث يبدأ من تقديم المواطن طلب قرض شراء أو دفعة للبناء أو الترميم في حين بات بالإمكان انجازها خلال دقائق معدودة وفي الموقع ذاته.

الراي

وساطة كويتية إماراتية بحرينية لحل الخلاف بين الرياض والقاهرة

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى لـ «الراي» ان محاولات حثيثة تقوم بها الكويت والإمارات والبحرين، لرأب الصدع في العلاقات المصرية – السعودية، ووضع حد لـ «الخلاف المكتوم» بين الدولتين، كاشفة ان الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يأتي في هذا الاطار «ويستكمل جهوداً خليجية أخرى».وأوضحت المصادر: «على الرغم من التزام الصوت الرسمي في البلدين لغة التهدئة، بل والتعليق أحيانا بأن لا خلافات، ورغم الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها المملكة بالتضحية بأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عقب تعليقاته على القيادة المصرية، إلا أن هذا كله لا يعني أن العلاقات بين أكبر دولتين عربيتين، كما كانت على حالها قبل أشهر قليلة».وكشفت المصادر ان محاولات التوسط لرأب الصدع، بدأت باتصالات أجراها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، قبل أسابيع، اعقبتها زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية حيث استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. «ثم زار الشيخ محمد مصر، وكان في استقباله الرئيس السيسي في مطار القاهرة قبل أن يعقدا جلسة محادثات ثنائية، أكد خلالها الرئيس السيسي على استمرار وقوف مصر إلى جانب أشقائها في الخليج ضد أي تهديدات إقليمية أو خارجية».وعكس البيان الرسمي الذي صدر عن الرئاسة المصرية وجود وساطة إماراتية حيث أشار إلى أن ولي عهد أبو ظبي أكد للرئيس السيسي «أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه والتيقظ من محاولات شق الصف بين الدول العربية الشقيقة سعياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة». مؤكداً أن العلاقات بين مصر ودول الخليج «تعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة».وأوضحت الرئاسة المصرية بخصوص الاتصال بين السيسي وسمو الأمير ان اتفاقاً تم «على أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالاضافة إلى دعم جهود لم الشمل العربي وتعزيز وحدة الصف فى مواجهة كافة المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن واستقرار امتنا العربية». وشددت المصادر لـ «الراي» على أن بيان الرئاسة يؤكد أن ملف «القاهرة ـ الرياض» كان مطروحاً، خصوصاً أن الزعيمين تطرقا لأهمية تعزيز الصف العربي.وعلمت «الراي» أن وزير الخارجية المصري سامح شكري تلقى خلال الأيام الماضية اتصالات من نظرائه في الكويت والإمارات والبحرين من أجل العمل على تهيئة المناخ لإزالة أي رواسب تشوب العلاقات المصرية - السعودية. واوضحت المصادر ان مصر «ثمنت الجهود التي تبذلها الدول الثلاث من أجل رأب الصدع العربي وحرصها على العلاقات مع القاهرة وهو ما تبادله مصر بالحرص نفسه».

التركيت: «استرجاع» أدوية السرطان إجراء احترازي طبيعي

جددت وزارة الصحة تأكيد سلامة الأدوية المستخدمة في علاج مرضى السرطان، نافية الإشاعات المثارة في هذا الشأن، ومشددة على ضرورة عدم تداول مثل تلك الادعاءات، على اعتبار أن الأمن الصحي خط أحمر.استشاري أورام ورئيس وحدة سرطان الثدي بمركز الشيخة بدرية في مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور فيصل التركيت أكد لـ «الراي»، أن الإجراء باسترجاع الأدوية التي أثير حولها اللغط خلال الأيام القليلة الماضية هو إجراء احترازي طبيعي تتخذه الوزارة في العادة، ضمن إجراءات متعارف عليها عالمياً لحين التأكد من المعلومات المتناقلة حول أي دواء والوقوف على مدى صحتها. وأشار التركيت إلى كتاب صادر باسترجاع نوعين من الأدوية المستخدمة في مركز الكويت لمكافحة السرطان، كإجراء احترازي لحين انتهاء لجنة تقصي الحقائق من عملها، والتي أقرت بسلامة الأدوية، وعليه فليس هناك ما يمنع استخدامها على الإطلاق، وهو الأمر الذي أكدته اللجنة. وأبدى الدكتور التركيت استغرابه من الإصرار على «نشر مغالطات من شأنها الإضرار بصحة المرضى»، مجدداً تأكيد أن تلك الأدوية تستخدم في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا ومعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأميركية، وتمَّ استيرادها عبر الشراء الخليجي الموحد وتستخدم في دول الخليج، ولم يتلق قسم التسجيل المركزي لدول مجلس التعاون أي شكوى في شأنها، مستغرباً بث الذعر في نفوس المرضى وترويج مغالطات ثبت عدم صحتها بالدليل القاطع من قبل لجنة تقصي الحقائق. من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ «الراي» أن كتاباً آخر سيصدر بإعادة استخدام واستعمال الأدوية التي ثار حولها اللغط بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق من عملها بشكل نهائي وإقرارها بسلامة الأدوية مئة في المئة.من جهتها، نفت وزارة الصحة صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود أدوية غير أصلية تستخدم لمعالجة المرضى في مركز الكويت لمكافحة السرطان، مؤكدة أن ما نشر غير دقيق وعار عن الصحة تماماً. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن اللجنة التي شكلتها الوزارة بهذا الصدد وضمت عدداً من المسؤولين والأطباء أكدت أن كل الأدوية المشار إليها في وسائل التواصل الاجتماعي خضعت لإجراءات التقييم الفني ومراجعة وثائق دراسات التكافؤ الحيوي لها قبل تسجيلها في الوزارة. وأضافت أن الأطباء المتخصصين في علاج السرطان أفادوا بعدم تسجيل أي مضاعفات أو أعراض جانبية لدى المرضى، الذين يعالجون بتلك الأدوية التي تمَّ توريدها للوزارة ضمن مناقصات الشراء الخليجي الموحد، وضمن الآلية والإجراءات المعمول بها خليجياً، وبما يتفق مع المعايير المتبعة بوكالة الأدوية الأوروبية. وأهابت الوزارة بالجميع عدم تداول مثل تلك الادعاءات التي تؤثر على الأمن الصحي، مؤكدة حرصها على تطبيق أحدث المعايير والإجراءات العالمية لضمان توفير واستخدام أحدث الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمن حرصها على سلامة وأمان المرضى، باعتبار الأمن الصحي خطاً أحمر لا تسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال.

«التربية»: وقف راتب الموظف المنقطع عن العمل 7 أيام

حمّلت وزارة التربية الرئيس المباشر في إداراتها التربوية مسؤولية وجود الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وإخضاعه للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات ناجمة عن هذا الوجود، فيما أعلن وكيلها الدكتور هيثم الأثري «وقف راتب الموظف عند بلوغ انقطاعه عن العمل 7 أيام، ووجوب مخاطبة الإدارة المالية فوراً من قبل المسؤول المباشر في شأن وقف صرف راتبه على سبيل الاحتياط».وبيّن الأثري في تعميم وجهه لجميع العاملين في الوزارة «إذا زاد الانقطاع على 15 يوماً يتعين على جهة الإدارة مخاطبة إدارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بعد التأكد من صدور القرار الاحتياطي بوقف صرف الراتب للموظف المنقطع وفق المادة 81 من نظام الخدمة المدنية».وأضاف «إذا ثبت أن الموظف قام بالتوقيع عند الحضور ثم انصرف من العمل مباشرة دون إذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع بالانصراف أو لم يعد، فإنه يعتبر منقطعاً عن العمل ويحرم من راتبه عن ذلك اليوم»، لافتاً الى أنه إذا انقطع الموظف عن العمل بغير إذن فإنه يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، مشدداً على جميع الموظفين خصوصاً شاغلي الوظائف الإشرافية منهم بضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في التعميم، مؤكداً أن دافع الوزارة لذلك هو الحرص على عدم تعرض موظفيها للمحاكمة التأديبية عن طريق ديوان المحاسبة.