محمود عبدالعزيز .. من يكون ؟

تُوفي مساء اليوم السبت الفنان محمود عبد العزيز عن عمر ناهز الـ 70 عاما بعد صراع مع المرض، وتعرض الفنان محمود عبد العزيز الشهر الماضي لأنيميا شديدة أدت لحدوث خلل في الدورة الدموية شديدة ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وحصل محمود عبد العزيز على درجة البكالوريوس ثم درجة الماجستير في تربية النحل.

بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل 'الدوامة' في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم 'الحفيد' أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم 'حتى آخر العمر'.

في خلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلماً سينمائياً، وخلال تلك الفترة ظل يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.

منذ عام 1982 بدأ محمود عبد العزيز بالتنويع في أدواره، فقدم فيلم 'العار' ورسخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، ونوع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في 'العذراء والشعر الأبيض'. وفي فيلم تزوير في أوراق رسمية، ثم دور عميل المخابرات المصرية والجاسوس في فيلم 'إعدام ميت'، وقدم شخصيات جديدة في أفلام الصعاليك والكيف الذي حظي بنجاح جماهيري كبير.

في عام 1987 قدم فيلماً من أهم أفلامه وهو البريء، وفي منتصف الثمانينيات تقريباً قدم دوراً من الأدوار الهامة في حياته الفنية وهو دور رأفت الهجان في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس الاسم وهو من ملف المخابرات المصرية.

بلغ عدد أفلام محمود عبد العزيز نحو 84 فيلماً، قام فيها بدور البطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو 'البنت الحلوة الكدابة'. وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.

في عام 2004 م قدم محمود عبد العزيز للشاشة الصغيرة المسلسل التليفزيوني 'محمود المصري' والذي جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدؤوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية.

وكان محمود عبد العزيز قد أصيب بسرطان الفك وتدهورت حالته الصحية ودخل على في غيبوبة طويلة بإحدى المستشفيات الخاصة.

ونعى وزير الثقافة المصري حلمي النمنم عبد العزيز واصفا إياه بـ 'الساحر' وهو اللقب الذي اشتهر به الممثل الراحل منذ تقديمه فيلما بنفس الاسم عام 2001.

وقال النمنم 'محمود عبد العزيز فنان مصري عظيم أثرى الحياة الفنية المصرية بموهبته التي جعلت منه ساحرا بحق'.

هذا وقد نعى الفنان كريم محمود عبد العزيز، والده عبر صفحته الرسمية على موقع 'فيس بوك'، ونشر نجل 'الساحر' صورة لوالده معلقاً ' البقاء لله .. لا إله إلا الله الله يرحمك يا أغلى إنسان في الوجود'.

فيما قالت الفنانة نشوى مصطفى 'يا مصر محمود عبد العزيز ساب الأرض وراح للسما ، إن لله وإنا له راجعون.

وقال الفنان محمد رمضان ' فراقك يوم حزين علينا .. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته استاذ محمود عبد العزيز .. إنا لله وإنا اليه راجعون'

ونشر الفنان احمد السقا صورة تجمعه بالراحل محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع 'تويتر'، وعلّق على الصورة: 'محمود عبدالعزيز.. الله يرحمك ويغفر لك'.

ونعى المخرج يسري نصر الله الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع 'تويتر': 'صانع بهجة تركنا.. وداعا محمود عبدالعزيز'.

وقال الفنان حسن الرداد 'لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون، الأستاذ محمود عبد العزيز فى ذمة الله، نسألكم جميعا قراءه الفاتحه والدعاء له بالرحمه'.

و نعى الفنان محمد ممدوح الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع 'تويتر': 'رحل النجم والأب والقدوة الفنان محمود عبد العزيز.. اللهم ارحمه وادخله فسيح جناتك'.

ونعى الفنان أحمد حلمي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع 'تويتر': 'الأستاذ محمود عبدالعزيز الله يرحمك'.

ونعى الإعلامي اللبناني نيشان الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع 'تويتر': 'أعمدة الفن السابع ترتحل.. محمود عبدالعزيز... رحل. البقاء لله'.

ونعى الفنان محمد هنيدي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع 'تويتر': 'البقاء لله في الفنان الرائع والمبدع محمود عبد العزيز وداعا يا ساحر إن لله وإن إليه راجعون'.