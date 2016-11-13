ترامب: سأوقف دعم المعارضة السورية المسلحة

في تصريحات لافتة، قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إنه يجدر على الولايات المتحدة قطع الدعم العسكري عن المعارضة السورية المسلحة، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية.

ترامب اعتبر أن الفصائل التي تقاتل بشار الأسد 'مجهولة' بالنسبة له، وفيما هي تعمل على قتال النظام بدعم من الولايات المتحدة 'ستصبح واشنطن في مواجهة مباشرة مع روسيا التي لن تتخلى عن الأسد'، بحسب تعبيره.

وقال ترامب: 'روسيا دخلت في حلف وثيق مع سوريا، وإيران - التي أصبحت قوية بسببنا (في إشارة للاتفاق النووي مع طهران) - أيضا حليف لسوريا، ونحن نؤيد الآن المتمردين السوريين (وفق وصفه)، لكننا لا نعرف مَن هم هؤلاء'.

واستطرد الرئيس المنتخب: 'إذا قاتلت الولايات المتحدة سوريا (نظام الأسد)؛ فقد ينتهي هذا صراع مع روسيا'.

وطالب بـ'ضرورة التركيز بشكل أكبر على قتال تنظيم داعش بدلا من التركيز على إسقاط النظام السوري'.

والثلاثاء الماضي، فاز المرشح الجمهوري، ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بحسب نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.