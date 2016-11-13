'تسونامي ' يضرب شرقي نيوزلندا عقب زلزال قوي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بلغت قوته 7.8 درجة ضرب وسط نيوزيلندا بعد منتصف الليل بوقت قصير مما تسبب في حدوث أضرار واسعة وموجة مد عاتية (تسونامي).



وحذرت وزارة الدفاع المدني وإدارة الطوارئ من مخاطر موجات مدمرة على طول الساحل الشرقي بأكمله ونصحت السكان في المناطق المنخفضة بترك أماكنهم والانتقال إلى مناطق مرتفعة.



وأضافت أن من المحتمل وصول أمواج ارتفاعها نحو مترين خلال ساعتين من موعد صدور التحذير.



وقالت أنا كايسر خبيرة الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الوطنية إن موجة مد بلغ ارتفاعها مترا واحدا سجلت في منطقة نورث كانتربري في ساوث أيلند.



وقالت لإذاعة نيوزيلندا «هذه (موجة) كبيرة نسبيا لذلك يتعين على الناس أخذ الأمر بجدية».



وعدل مشروع جيونت النيوزلندي لمراقبة المخاطر الجيولوجية شدة الزلزال إلى 7.5 من 6.6 التي أعلنت في وقت سابق.



وقالت امرأة تدعى إليزابيث لإذاعة نيوزيلندا من منزلها في منطقة تاكاكا على مقربة من أعلى نقطة في ساوث أيلند إن «المنزل بأكمله تلوى مثل الأفعى وتحطمت بعض الأشياء وانقطعت الكهرباء».