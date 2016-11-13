وفيات اليوم الأحد13 نوفمبر 2016،

• عبداللطيف خالد عبداللطيف الشتيل، 37 عاماً، (شيع)، رجال: مشرف، ق5، ش13، م9، تلفون: 55508055، نساء: الرحاب، ق1، ش28، م46، تلفون: 99112110



• صالح محمد فجري الفجري، 71 عاماً، (شيع)، رجال: أبرق خيطان، ق10، ش ناصر الجبري، م126، تلفون: 51666989، نساء: أبرق خيطان، ق10، ش ناصر الجبري، م136، تلفون: 99528499



• علي مبارك حميد العازمي، 66 عاماً، (شيع)، رجال: القصور، ق5، ش10، م3، تلفون: 67777786، نساء: جابر العلي، ق5، ش53، م30، تلفون: 67771821



• أمينة حسين راشد الدمخي، أرملة: علي حسن غريب علي، 76 عاماً، (شيعت)، رجال: مسجد الوزان، ضاحية مبارك العبدالله، تلفون: 97444225، نساء: القرين، ق4، ش19، م5، تلفون: 67776817



• ليليه سالم محمد البادي، أرملة: فهد ثومان محمد المبهول، 78 عاماً، (تشيع التاسعة صباح الغد)، رجال: القادسية، ق8، ش البدر، م34، تلفون: 99543911، نساء: القادسية، ق8، ش86، م16، تلفون: 99624479



• صالح عبدالله علي الحبيل، 71 عاماً، (يشيع التاسعة صباح الغد)، رجال: السلام، ق1، ش111، م6، تلفون: 99599611، نساء: صباح السالم، ق11، ش2، ج7، م25



• رضيه خليل عباس الحمر، أرملة: حسن رجب علي، 69 عاماً، (شيعت)، رجال: مسجد مقامس، الرميثية، تلفون: 90977791، نساء: الرميثية، ق11، ش معاذ بن جبل، ج110، م212



• هند حامد عبدالله الملحم، زوجة: أسامة عبدالرحيم الدعيج، 44 عاماً، (تشيع التاسعة صباح الغد)، رجال: القادسية، ديوان الدعيج، ش عبدالعزيز الدعيج، تلفون: 25382886، نساء: مبارك العبدالله، ق1، ش115، م30، تلفون: 50005599



«إنا لله وإنا إليه راجعون»