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14/11/2016 1:53:40 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- القضاء للحكومة: «حرمان المسيء» لا يُطبَّق بأثر رجعي.. الكويت في مأمن من «جاستا»..«البترول الوطنية»: طرح مناقصات 120 محطة خلال 7 سنوات.. اعتماد العفو وتخفيض العقوبة عن محكومين


14/11/2016  الآن - صحف محلية  12:02:37 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- القضاء للحكومة: ...
من الجريدة

الجريدة

القضاء للحكومة: «حرمان المسيء» لا يُطبَّق بأثر رجعي

استمرار حجز مسؤولَين في شركة «النصب العقاري» 15 يوماً

 «البترول الوطنية»: طرح مناقصات 120 محطة خلال 7 سنوات

 الأنباء

اعتماد العفو وتخفيض العقوبة عن محكومين

 محمد الصباح: العام المقبل سيشهد متغيرات يصعب التكهن بنتائجها دولياً

 النهار

إخلاء سبيل مرشح «الرابعة» المتهم بشراء الأصوات.. بكفالة

 إلغاء 42 مكتباً لاستقدام العمالة لم تعدل أوضاعها

 الراي

الكويت في مأمن من «جاستا»

 النيابة تخلي بكفالة مرشح «الرابعة» ومفاتيحه شُراة الأصوات

 2000 ريال تأشيرة دخول الخادمة للسعودية برفقة عائلة كويتية

 


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