78 مليون دولار من الكويت لجيبوتي لتمويل طريق صباح الأحمد

تم اليوم في جمهورية جيبوتي التوقيع على إتفاقية قرض ثالث بين جمهورية جيبوتي والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً ثالثاً مقداره 23 مليون دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 78.200 مليون دولار أمريكي) ، للإسهام في تمويل مشروع طريق تاجورا – بلحو (طريق الشيخ صباح الأحمد) .

وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن جمهورية جيبوتي معالي السيد/ إلياس موسى دواله – وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ هشام إبراهيم الوقيان – نائب المدير العام . وحضر مراسم التوقيع سعادة السفير/ يوسف حسين القبندي – سفير دولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي .

يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المناطق الشمالية من جيبوتي وذلك بتحسين إتصالها بالعاصمة وبمراكز الأنشطة الاقتصادية وأماكن توفر الخدمات التعليمية والصحية . كما يهدف المشروع إلى مواجهة الطلب على النقل العابر ما بين جيبوتي والمناطق الشمالية من إثيوبيا مما يساهم في تنشيط حركة التجارة البينية في البلدين .

يشمل المشروع الأعمال الهندسية اللازمة لتشييد طريق مسفلت يبلغ طوله حوالي 112 كيلومتر بعرض مسفلت 9 متر . ويتبع الطريق في مساره مسار الطريق الجبلي القائم ، مع تشذيب في المنحنيات وتخفيف من حدّة الميول ، ومع تزويد الطريق الجديد بمستلزمات تصريف المياه ومنشآت الحماية والسلامة وما يلزم من منشآت لحمايته من الإنجرافات ونحر السيول وتشييد محطتين لقياس الأوزان وتحصيل الرسوم بالإضافة إلى أعمال الحماية البيئية . كذلك يتضمّن المشروع تقديم الخدمات الهندسية اللازمة للإشراف على التنفيذ .

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق سبق أن قدم عام 2010 قرضاً للمساهمة في تمويل المشروع بقيمة 8 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 28 مليون دولار أمريكي وقرض ثاني لنفس المشروع عام 2013 بمبلغ وقدرة 15 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 52.5 مليون دولار أمريكي وقد أدمج الثلاث قروض معاً في قرض واحد لأغراض السداد .

وبتوقيع إتفاقية هذا القرض الثالث ، فإن الصندوق يكون قد قدم 14 قرضاً إلى جمهورية جيبوتي لتمويل مشاريع فيمختلف القطاعات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 78 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 265 مليون دولار أمريكي . بالإضافة إلى ذلك قدم الصندوق 3 معونات فنية إلى جمهورية جيبوتي بقيمة حوالي 925 ألف دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 3.145مليون دولار أمريكي لتمويل إعداد دراسات جدوى فنية وإقتصادية ، تم دمج إثنين منهما بقرضين تبلغ قيمتهما 225 ألف دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 765 ألف دولار أمريكي . كما قدم الصندوق منحة إلى جمهورية جيبوتي بقيمة حوالي 87 ألف دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 295.8 ألف دولار أمريكي كما قام الصندوق بإدارة أربع منح قدمتها حكومة دولة الكويت إلى جيبوتي والبالغ مقدارها حوالي 17.3 مليون دينار كويتي .