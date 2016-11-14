سمبوسة آل كابوني...يكتب داهم القحطاني

الرشوة الانتخابية يا سيدي الفاضل تكاد تكون علنية , وجهود وزارة الداخلية في مكافحتها لم تؤثر بعد, وعصابات آل كابوني لا تجد أي صعوبة في الوصول لمجلس الأمة فالأمور سهود ومهود .

ستسمع كلاما منمقا من مسؤولي الحكومة حول معالجة هذه الظاهرة لكنك تسمع وفي الوقت نفسه عشرات القصص عن فلان في الدائرة الثالثة الذي يعتمد كليا على شراء الأصوات , وتسمع قصصا أخرى عن فلان في الدائرة الرابعة والذي يشتري ذمم الناس بطريقة أسهل من قيامه بشرب الماء .

كما تسمع عن قصص أخرى عن ' هامور عود ' يشتري الأصوات في الدائرة الثانية وتقول لمن نقل لك القصة ' إحلف ؟ ' ولا يلومك أحد إن اندهشت فالوضع في الكويت هذه الأيام أصبح بالفعل ' سمبوسة '.

أما الدائرة الخامسة فحدث ولا حرج فإرتفاع سعر الصوت أصبح أمرا تتمناه البورصة لمؤشراتها السعرية فمجرمي شراء الأصوات ' أرخوا ' النوط فالعملية بالنسبة لهم مربحة فعضوية مجلس الامة للأسف أصبحت استثمارا آمنا ومن دون مخاطر .

وللأسف هذه العصابات القذرة تستخدم القرآن وتلوثه حين تطلب من الخروف الذي تشتريه القسم على عدم الحنث بالقسم والتصويت للمعزب .

داهم القحطاني

كاتب كويتي

هذه الشرذمة الحقيرة تقوم بإحتلال جزءا من القرار السياسي في الكويت .

هزلت بالفعل هزلت .