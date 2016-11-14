خبير فلكي: ظاهرة لن تتكرر إلا بعد عام 2034

قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون ان ظاهرة القمر العملاق التي يشهدها العالم مساء اليوم الاثنين لن تتكرر قبل عام 2034 اذ يصل حجم القمر فيها الى 14 بالمئة اكبر مما يبدو عليه في الاحوال الطبيعية.

واوضح السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القمر اشرق وهو في مرحلة البدر وحجمه اكبر من الحجم الطبيعي كونه في (الحضيض) اي اقرب نقطة للارض.

وبين ان القمر في هذه الحالة يبعد 512ر356 كيلومترا عن الارض وهي ظاهرة لم تحدث منذ 68 سنة وتسمى ظاهرة القمر العملاق او (سوبرمون) موضحا ان هذه الظاهرة تحدث إذا تصادف حدوث البدر مع وقوع القمر في أقرب مسافة من الأرض في الوقت نفسه.

وأشار الى ان القمر يكون في المتوسط على مسافة 384000 كيلومتر من الارض وفي عام 1948 اقترب الى مسافة 356445 كيلومترا.

وقال السعدون ان دوران القمر حول الارض يأتي على شكل بيضاوي لا دائري نتيجة لذلك يقترب منها مرة في الشهر وتسمى (الحضيض) ويبتعد اخرى وتسمى (الاوج).

وأفاد ان افضل مشاهدة تمت للقمر الليلة عند غروب الشمس لا سيما بالقرب من شجرة او مبنى مرتفع اذ ان حجمه اكبر 14 بالمئة من حجمه الطبيعي وشدة اضاءته تزيد 30 بالمئة عن الاضاءة الطبيعية للقمر.

وذكر السعدون انه على الرغم من أن البعض يدعي أن ظاهرة القمر العملاق تتسبب ببعض الكوارث الطبيعية من زلازل وفياضانات إلا أن هذه العلاقة لم تثبت علميا.