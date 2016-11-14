السعودية تبقي حجم إمدادات النفط لآسيا دون تغيير

قالت مصادر مطلعة في قطاع النفط اليوم الإثنين، إن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ستضخ كميات النفط المتعاقد عليها بالكامل لاثنين على الأقل من المشترين في آسيا في ديسمبر /كانون الأول دون تغيير عن نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت المصادر لوكلة 'رويترز' أن المملكة العضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي تورد الكميات المتعاقد عليها بالكامل لمعظم المشترين الآسيويين منذ أواخر 2009 لم تفرض قيودا على بند يسمح للمشترين بتحميل كميات تقل أو تزيد بنسبة 10% عن المتعاقد عليه.

وفي العراق، قال مصدران مطلعان للوكالة نفسها، اليوم إن بغداد تعتزم تصدير 3.153 ملايين برميل يوميا من خام البصرة من الموانئ الجنوبية في ديسمبر/ كانون الأول بانخفاض طفيف عن الشهر الجاري.

وأضاف المصدران أن صادرات خام البصرة الخفيف سترتفع إلى 2.437 مليون برميل يوميا استنادا إلى برنامج التحميل الأولي لشركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وبحسب المصدرين من المتوقع أن تنخفض صادرات خام البصرة الثقيل إلى 716 ألف برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول من 900 ألف في نوفمبر /تشرين الثاني.

كانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد قالت يوم الجمعة الماضي، إن إنتاجها من النفط زاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مستوى قياسي بقيادة الدول الأعضاء التي تأمل إعفاءها من أي جهود تبذلها المنظمة لكبح الإمدادات، ما ينذر بفائض أكبر بالسوق العالمية في العام المقبل.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسعار قد تواصل التراجع وسط نمو مستمر للإمدادات ما لم تخفض أوبك المعروض كثيرا'.

وقالت الوكالة يوم الخميس الماضي إن تخمة المعروض قد تستمر حتى الربع الثالث من 2017 إذا لم تخفض أوبك الإنتاج، في حين أن تزايد إنتاج دول أخرى مصدرة قد يؤدي إلى نمو المعروض دون توقف.