أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرئيس اللبناني لـ«مجلس العلاقات»: كلما افترق العرب عانى بلدنا.. دشتي خارج السباق الانتخابي والحكومة تطعن على الهاشم والمطيري.. العيسى: «الشدادية» مستقلة ولا تتبع جامعة الكويت.. «الصحة»: تقليص مساحات المستشفيات الخاصة مستقبلاً

الجريدة

الرئيس اللبناني لـ«مجلس العلاقات»: كلما افترق العرب عانى بلدنا

خلال زيارة قام بها مجلس العلاقات العربية والدولية، برئاسة محمد جاسم الصقر، إلى العماد ميشال عون لتهنئته بانتخابه رئيساً للبنان، أكد الرئيس عون أهمية التلاقي بين الدول العربية، 'لأنه كلما تضامن العالم العربي ارتاح لبنان، وكلما افترقت الدول العربية عانى لبنان تداعيات هذه الفرقة'.وأضاف عون، وفقاً لبيان أصدرته رئاسة الجمهورية أمس، أن أعضاء وفد مجلس العلاقات أطلعوا الرئيس على النشاطات التي يقوم بها المجلس، الذي التأمت هيئته الإدارية في لبنان، كما أحاطوه علماً بالمؤتمر العربي الذي سيتم عقده قريباً بمشاركة ممثلين عن النخب الثقافية والفكرية العربية، لمناقشة ما يجول في وجدان الإنسان العربي في هذه المرحلة التي تمر بها الدول العربية'.وأعرب عن شكره 'وفد المجلس على تهنئته ومبادرته إلى عقد اجتماعه في بيروت بمناسبة بدء عهد رئاسي جديد'، مؤكداً أن 'الانسجام المسيحي- الإسلامي في المنطقة شكّل أساس النسيج المشرقي الذي يمثل تفاعلاً بين الثقافتين المسيحية والإسلامية، وتراكماً حضارياً يجب الحفاظ عليه'.وبعد إعادته تأكيد ما لبيروت من أهمية لدى المجلس، أعرب الصقر، من القصر الرئاسي، عن 'سعادتنا كعرب أن تسير الأمور في مسارها الصحيح، وأن يتعافى الوضع السياسي'، مضيفاً: 'جئنا اليوم لنهنئ فخامة الرئيس عون على انتخابه رئيساً للجمهورية، هنيئاً لكم وللبنان، ونتمنى للرئيس دوام الازدهار والتوفيق في قيادة لبنان نحو حقبة جديدة'.وجال وفد 'مجلس العلاقات'، برئاسة الصقر، وعضوية نائب الرئيس العراقي، رئيس الحكومة العراقية السابق أياد علاوي، ورئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق، رئيس كتلة تيار 'المستقبل' النيابية فؤاد السنيورة، والسفير محمد الصلال، أمس، على القيادات اللبنانية للتهنئة والتشجيع بمناسبة الانفراجة اللبنانية الأخيرة.وبعدما استهل الوفد لقاءاته بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد رئيس مجلس العلاقات محمد الصقر أن 'لبنان بلد مهم للعالم العربي، عندما يتعافى يشعر العالم العربي بأن هناك بريق أمل للسياسة الخارجية العربية'، مبيناً أن المجلس قرر 'عقد اجتماعنا في بيروت لأول مرة، دعماً للوضع السياسي الذي بدأ ينفرج، ودعماً للمؤسسات اللبنانية، ولإعطائها زخماً، وتشجيعاً من العرب للبنان من خلال مجلسنا الذي هو مؤسسة مجتمع مدني تعنى بالشؤون العربية والدولية'.وأضاف الصقر: 'زرنا رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، والرئيس المكلف لتهنئتهم بما جرى وللشد على أيديهم للاستمرار في الوحدة، وتيسير الأمور الحياتية في لبنان'.ثم انتقل الوفد إلى دارة رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام في المصيطبة، وبحث مع الأخير مختلف شؤون المنطقة وتطوراتها، كما التقى أعضاء الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وهنأوه بانتخابه رئيساً، معربين عن أمنياتهم له بالتوفيق.ويمثل اجتماع مجلس العلاقات في بيروت خطوة تهدف إلى دعم لبنان الذي بدأ يلتقط أنفاسه، عقب التسوية التي جاءت بالعماد عون رئيساً، بعد أكثر من عامين ونصف العام، من شغور المنصب، وبزعيم تيار 'المستقبل' سعد الحريري رئيساً للحكومة

دشتي خارج السباق الانتخابي والحكومة تطعن على الهاشم والمطيري

حاسمةً أمر مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قررت محكمة التمييز، أمس برئاسة المستشار فؤاد الزويد، عدم قبول طلبات النائب السابق عبدالحميد دشتي بوقف نفاذ أحكام «الاستئناف» برفض الدعاوى المقدمة منه للسماح بترشحه.ويعد هذا القرار بمنزلة رفض لنظر الطلبات من «التمييز» التي ستنظر الطعون المقدمة منه من ناحية الموضوع ولكن عقب الانتخابات، بسبب إحالتها إلى نيابة التمييز لإعداد تقرير بشأنها، ومن ثم عرضها مجدداً على الدائرة القضائية لنظرها.وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الثلاثاء الماضي حكم أول درجة بتسجيل دشتي عبر وكيله القانوني، قاضيةً برفض الدعوى المقامة منه، ومقررةً بعد يوم من صدور هذا الحكم إلغاء ترشحه، لعدم توافر الشروط المطلوبة.وعن إمكانية بطلان الانتخابات في الدائرة الأولى إذا حكمت «التمييز» لمصلحة دشتي، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام د. محمد الفيلي: «إذا تم ذلك، خلال الفترة المسموح فيها بالطعن على الانتخابات، فإن دشتي يجوز له الطعن في نتيجتها أمام المحكمة الدستورية، ولـلأخيرة أن تقرر بطلان الانتخابات في دائرته فقط، أو وجوب إعادتها فيها، أو رفض الطعن أساساً».وأضاف الفيلي: «أما إذا حُكم له بعد انقضاء مدة الطعن أمام (الدستورية)، فلا يحق له الطعن على الانتخابات، وليس له إلا رفع دعوى ضد إدارة الانتخابات للمطالبة بالتعويض».من جانب آخر، وبينما أودعت إدارة الفتوى والتشريع، بصفتها وكيلة عن وزارة الداخلية، طعوناً أمام محكمة التمييز للمطالبة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالسماح بترشح صفاء الهاشم وعاطف العازمي وعبدالله العازمي وخالد النيف المطيري، وإلغائها، وتأييد قرارات شطبهم، قدم الشيخ مالك الصباح طعناً على حكم تأييد شطبه من محكمة الاستئناف.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن «التمييز» ستنظر، الاثنين المقبل برئاسة المستشار الزويد، طلبات الحكومة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بترشح الهاشم والمطيري وعاطف العازمي وعبدالله العازمي، كما ستنظر في الجلسة ذاتها طلب وقف نفاذ حكم الاستئناف بتأييد شطب الشيخ مالك.وفي طعنها على حكم المرشح خالد المطيري، أصرت الحكومة على تطبيق قانون حرمان المسيء للذات الأميرية عليه، وتأكيد أن تطبيقه يكون بعد نفاذه على كل المحكومين، وأن الحكم المدان به المرشح المذكور نتيجة إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يجوز معها الترشح للانتخابات.وعلى صعيد آخر، تفصل محكمة الاستئناف الإدارية، اليوم برئاسة المستشار بدر الطريري، في القضايا المرفوعة من الحكومة لطلب شطب المرشحين بدر الداهوم ومحمد الجويهل وهاني حسين وآخرين.

«المالية»: ميزانية لثلاث سنوات بدلاً من عام

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن الوزارة تعد حالياً ميزانية جديدة لمدة ثلاث سنوات، بدلاً من سنة واحدة، مشيراً إلى أن الإعداد لها بدأ منذ يوليو الماضي.وصرح حمادة بأن أغلب ميزانيات الجهات الحكومية لدى «المالية» تراجع من خلال الالتزام بالقواعد الخاصة بتنفيذ هذه الميزانية، والسقف المطلوب لها، متوقعاً عدم توحيد سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة، التي ستكون حسب ظروف السوق، وأن يستمر عجزها، في ظل استمرار الأسعار الحالية.

الأنباء

الموافقة على دعم وتمويل 105 مشروعات صغيرة للشباب

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على مشاريع مراسيم بتعيين الشيخ مبارك سالم العلي رئيسا للإدارة العامة للطيران المدني بالدرجة الممتازة، وتعيين المستشار محمد الونيان وكيلا بمحكمة التمييز، وتعيين سعد الحمادي مستشارا بها.وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في أدوات ونظم الرقابة المسبقة على التوظف التي يطبقها الآن الديوان من خلال مراقبي شؤون التوظف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في ضوء الملاحظات التي سجلتها هذه الجهات، وجاء قرار المجلس بعد استعراض تقرير عن عمل قطاع شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية.وبخصوص الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمت الموافقة على دعم وتمويل 105 مشاريع قدمها الشباب المبادرون حتى الآن.وطلب المجلس إعداد تقرير آخر عن تصورات ومقترحات معالجة وتفادي التحديات بهدف تسريع آلية الإنجاز.وأعطى المجلس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود صلاحية باتخاذ القرار المناسب في ضوء قرار الهيئة العامة للرياضة بالاعتذار عن عدم الاستمرار في دعم واستضافة بعض الاتحادات الرياضية.وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس، وافق المجلس على دمج الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.

العيسى: «الشدادية» مستقلة ولا تتبع جامعة الكويت

النهار

«الكهرباء»: تركيب 400 ألف عداد ذكي

«الصحة»: تقليص مساحات المستشفيات الخاصة مستقبلاً

الراي

«وثيقة التعهّد» باستجواب المبارك وعدم التصويت للغانم ... عبث دستوري عبر «أدوات تُدار من خلف الستار»

الكويت مدّدت عقد بيع النفط لمصر... مليونا برميل شهرياً بالسعر العالمي

كشفت مصادر وزارية لـ«الراي» ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتباراً من اول يناير المقبل، مع فترة سماح تبلغ 9 أشهر قبل بدء السداد.وأوضحت المصادر أنه وفقاً للعقد التجاري المبرم بين الجانبين الكويتي والمصري، سيتم تزويد مصر بحوالي مليوني برميل نفط خام شهرياً، وسيكون السعر وفقاً للاسعار المتداولة عالميا دون تقديم أي حسومات.ويكتسب القرار الكويتي أهمية خاصة، كونه يأتي في الوقت الذي أوقفت فيه الشركة السعودية «أرامكو» تزويد مصر بالوقود للشهر الثاني على التوالي، رغم ان الشركة افادت بأنها لم تلغِ اتفاقها مع الهيئة المصرية العامة للبترول حتى الآن.وبيّنت المصادر أن ميزة التعاقد الاضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام، تتمثل في أنه أتاح فترة سماح للسداد تسعة أشهر، «ما يسمح لمصر قدرة أكبر على التقاط انفاسها لجهة تغطية كلفة احتياجاتها النفطية».ولفتت المصادر الى أن هذه الاتفاقية «تخفف من الضغوطات على مصر إلى حد ما في طرح مناقصات الوقود عالمياً، لسد الفجوة التي نشأت بسبب توقف شحنات (أرامكو)».

مصريو الكويت يحوّلون نصف مليار جنيه يومياً

سجلت شركات الصرافة الكويتية قفزة نوعية جديدة في تحويلات المصريين خلال الأيام القليلة الماضية.فقد كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن حجم تعاملات سوق الصرافة من تحويلات المصريين بلغت نحو نصف مليار جنيه يومياً خلال الأيام الأخيرة.وقالت المصادر «بجردة بسيطة يمكن التعرف على أن متوسط حجم التحويلات التي أجراها مصريو الكويت عبر أكبر 3 شركات صرافة عاملة تقارب 100 مليون جنيه لكل منها يومياً»، علماً بأن عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية يبلغ نحو 40 شركة مرخصة.وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة سجلت نمواً لافتاً في تعاملاتها الخاصة بتحويلات المصريين خلال اليومين الماضيين، خصوصاً بعد الإعلان رسيماً عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض القاهرة 12 مليار دولار.وبحسب المصادر، فإن الأموال المحولة من المصريين شهدت تحسناً واسعاً في قيمها، لافتة إلى أن أعلى قيمة تم تحويلها وصلت إلى نحو 6 ملايين جنيه، في حين أن العمليات التي تناهز قيمتها نصف مليون جنيه، باتت دارجة لدى شريحة واسعة من الوافدين المصريين.