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15/11/2016 2:01:46 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرئيس اللبناني لـ«مجلس العلاقات»: كلما افترق العرب عانى بلدنا.. دشتي خارج السباق الانتخابي والحكومة تطعن على الهاشم والمطيري.. العيسى: «الشدادية» مستقلة ولا تتبع جامعة الكويت.. «الصحة»: تقليص مساحات المستشفيات الخاصة مستقبلاً


14/11/2016  الآن - صحف محلية  11:57:58 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الرئيس اللبناني ...
من الجريدة

 

الجريدة

الرئيس اللبناني لـ«مجلس العلاقات»: كلما افترق العرب عانى بلدنا

 دشتي خارج السباق الانتخابي والحكومة تطعن على الهاشم والمطيري

 «المالية»: ميزانية لثلاث سنوات بدلاً من عام

 الأنباء

الموافقة على دعم وتمويل 105 مشروعات صغيرة للشباب

العيسى: «الشدادية» مستقلة ولا تتبع جامعة الكويت

النهار

«الكهرباء»: تركيب 400 ألف عداد ذكي 

«الصحة»: تقليص مساحات المستشفيات الخاصة مستقبلاً

الراي

«وثيقة التعهّد» باستجواب المبارك وعدم التصويت للغانم ... عبث دستوري عبر «أدوات تُدار من خلف الستار»

الكويت مدّدت عقد بيع النفط لمصر... مليونا برميل شهرياً بالسعر العالمي

 مصريو الكويت يحوّلون نصف مليار جنيه يومياً

 


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