تحطم مقاتلة روسية ''ميغ'' في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز 'ميغ 29 كوبر' سقطت قرب الساحل السوري.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن الطائرة سقطت بسبب خلل فنّي قرب حاملة الطائرات 'أميرال كوزنيتسوف'، لدى تنفيذها طلعة تدريبية.

ونوه البيان الى أن الحادث الذي وقع امس، تمكن الطيار من القفز بالمظلة في البحر على بعد عدة كيلومترات من الحاملة ولم يصب بأذى.

وأشار إلى أن الطائرة المنكوبة كانت خلال التدريب في سرب مكون من 3 طائرات.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فان على متن 'الأميرال كوزنيتسوف' خلال رحلته إلى سوريا، 4 طائرات من طراز 'ميغ 29 كوبر' ذات المقعد الواحد وطائرتان من الطراز ذاته بمقعدين.