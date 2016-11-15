توقيف وزير الاقتصاد الروسي بتهمة تلقي رشوة

ويواجه الوزير الروسي عقوبة يمكن أن تصل للسجن لمدة 15 عاما.

كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 'كان على علم تام منذ البداية' بمراقبة وزير الاقتصاد في بلاده 'ألكسي أوليوكاييف' الذي أوقف، فجر اليوم الثلاثاء، للاشتباه به في تلقيه رشوة من إحدى الشركات المحلية الناشطة في مجال النفط .

وقال دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين، في تصريح نقلته عنه وكالة 'إنترفاكس'، إن بوتين 'أُطلع فورًا على توقيف الوزير'.

وأضاف أن بوتين 'كان على علم تام بمراقبته (أوليوكاييف) منذ البداية، حيث كانت ترده المعلومات الأمنية أولاً بأول عنه'.

وشدد أن 'الاتهامات الموجهة لأوليوكاييف خطيرة للغاية، ويبقى القرار الفصل في إثبات الاتهامات أو ردها بيد القضاء حصرا'.

من جانب آخر، ذكر المكتب الإعلامي للحكومة الروسية أن 'الأجهزة المعنية' أبلغت رئيس الحكومة دميتري مدفيديف، بالتوقيف، وأن الأخير شدد خلال بحثه الأمر مع بوتين 'على ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه في القضية'.

يشار الى أن لجنة تحقيق روسية أفادت في بيان، اليوم، أنه تم توقيف 'أوليوكاييف' بعد الاشتباه في تلقيه رشوة من إحدى الشركات النفطية.

واتهمت اللجنة التي تتبع مباشرة للرئيس الروسي، 'أوليوكاييف بنشر تقرير بالإيجاب عن استحواذ شركة (روسنفط) كبرى شركات البترول في البلاد على اسهم شركة (باشنفط) النفطية أيضا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل حصوله على مليوني دولار أمريكي من (روسنفط)'.

ويعد أوليوكاييف، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد في روسيا منذ 2013، أول مسؤول حكومي رفيع يتم توقيفه في البلاد منذ عام 1991.

ويواجه الوزير الروسي عقوبة يمكن أن تصل للسجن لمدة 15 عاما.