كيري : الطرفان أتفقوا على وقف إطلاق النار بداية من الخميس المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن السعوديين والحوثيين اتفقوا مبدئيا على وقف إطلاق النار بداية من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الأطراف اليمنية اتفقت على تشكيل حكومة وحدة قبل نهاية العام الجاري. وكان كيري قد بدأ، أمس الاثنين، محادثات مع سلطان عمان قابوس بن سعيد في مسقط تناولت عدد من القضايا أبرزها الأزمة اليمنية، والضرورة الملحة لإيجاد تسوية سياسية دائمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني. وعقب زيارته لعمان انتقل الوزير الأمريكي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لاستكمال مناقشة الوضع اليمني.