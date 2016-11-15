وفيات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

> مقبولة مرجان آدم أحمد، 72 عاما، (شيعت)، رجال: الروضة، ق2، صالة دسمان، ش سليمان بوكحيل، تلفون: 99654077، نساء: الروضة، ق2، ش26، م20، تلفون: 99063668



> عباس طالب محمد الكندري، 81 عاما، (شيع)، رجال: الشعب ديوان الكنادرة، تلفون: 99848886، نساء: الشهداء، ق2، ش 205، م32، تلفون: 50002121



> مديحة عبدالعزيز محمود السيد، زوجة: مسعود فالح شريد العجمي، 68 عاما، (شيعت)، رجال: خيطان، ق5، ش ناصر الجبري، م71 ديوان الشريد، تلفون: 60070060، نساء: العارضية، ق1، الشارع الثاني، م12، تلفون: 97873388



> حسنه حسين الراجحي، أرملة: مرضي ابوكريشة الراجحي، 80 عاما، (شيعت)، اشبيلية، ق1، ش مرضي ابوكريشة الراجحي، ديوان مطلق ابوكريشة الراجحي، تلفون: 99808786 - 97773232



> نعمان علي فاضل محمد، 66 عاما، (شيع)، رجال: صباح السالم، مسجد ابو الفضل العباس، تلفون: 55654322، نساء: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، ج20، م4



> بشرى عدنان محمد الحكيم، زوجة: سيد علي سيد عابد الموسوي، 51 عاما، (شيعت)، بنيد القار حسينية سيد علي الموسوي، تلفون: 97557552