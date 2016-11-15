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16/11/2016 2:09:48 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: الكويت ملتزمة بمكافحة تغير المناخ.. القطاع المصرفي قوي.. الصقر للحريري: هناك فرصة ليستعيد لبنان دوره.. 2000 شقة للمرأة الكويتية و1600 وحدة سكنية «لمَنْ باع بيته»


15/11/2016  الآن - صحف محلية  11:42:06 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: الكويت ...
من النهار

 

الجريدة

القطاع المصرفي قوي

 الصقر للحريري: هناك فرصة ليستعيد لبنان دوره

 «السكنية» تستعد لإشهار اتحاد ملاك شقق «جابر الأحمد»

 الأنباء

الأمير: الكويت ملتزمة بمكافحة تغير المناخ

 محافظ «المركزي»: صندوق النقد أثنى على وثيقة الإصلاح

 الراي

2000 شقة للمرأة الكويتية و1600 وحدة سكنية «لمَنْ باع بيته»

 الحكومة تطعن في إعادة تسجيل الداهوم والبحراني والعجمي وصادق

 «التربية»: لا استقالات في صفوف المعلمين الجدد

 النهار

العوضي: ربط آلي بين «ذوي الإعاقة» و6 جهات حكومية

 المحمد: علاقاتنا مع الاتحاد السويسري نموذج ناجح

 


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