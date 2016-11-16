رفع الأذان داخل البرلمان الأردني انتصاراً لمساجد القدس

رفع نائب أردني، في ختام جلسة النواب التي عُقدت اليوم الأربعاء، الأذان عبر مكبر الصوت، تعبراً عن رفضه مشروع القانون الإسرائيلي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات، المقرر عرضه على الكنيست.

وقال النائب نبيل الشيشاني، قبل أن يشرع في رفع الأذان 'نحتاج إلى رد سريع على مشروع القانوني الصهيوني، إلى حين قيام المجلس بإصدار بيان حول الأمر (..) نرد عليهم برفع الأذان'.

وكان نواب قد طالبوا الحكومة، في بداية الجلسة، باتخاذ موقف واضح من مشروع القانون الإسرائيلي، الهادف إلى منع الأذان في مساجد الأقصى.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، أن 'الحكومة تنسق جيداً في مواقفها حيال ملف المسجد الأقصى. موقفنا من مشروع القانون واضح، لن نقبل أن يحاول أي أحد منع رفع الأذان'.

وعبّر الأردن، أمس الثلاثاء، على لسان مدير مديرية متابعة شؤون القدس والمسجد الأقصى، في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عبد الله العبادي، رفضه أي قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بمنع الأذان في الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف.

وقال العبادي 'أي قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف، بما فيها منع رفع الأذان، باطل ولا يؤخذ به'.

وتخضع المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس للولاية الأردنية، وكثيراً ما تسببت الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات في توتير العلاقات بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية.

وكان نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي قد رفعوا بدورهم الأذان داخل الكنيست، احتجاجاً على مشروع القانون الإسرائيلي.