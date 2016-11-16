وفيات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016

عدنان عبدالله عمر العصفور، 65 عاما، (شيع)، رجال: القادسية، ق9، ش91، م2، تلفون: 66858883، نساء: السرة، ق4، ش حمد الرومي، م563

سارة سليمان القديفي، أرملة: جاسم عبدالمحسن العبوة، 89عاما، (شيعت)، رجال: مشرف، ق5، ش12، م20، تلفون: 66656618، نساء: مبارك العبدالله، ق2، ش 202، م59، تلفون: 66699797

عبدالرحيم فهد عبدالرحمن الزيد، 67 عاما، (شيع)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، ش34، م2، تلفون: 99802222، نساء: النزهة، ق2، ش22، م6، تلفون: 22562222

خالد حسين أحمد بوحمد، 59عاما، (شيع)، الدعية، حسينية آل بوحمد، تلفون: 96667311

إنا لله وإنا إليه راجعون