البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى منذ 2005

كشفت إحصاءات رسمية بريطانية، انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة في الربع الثالث من العام الجاري، إلى أدنى مستوى منذ 11 عاماً، على الرغم من وجود مؤشرات لتباطؤ نمو العمالة في البلاد.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن مستوى البطالة تراجع إلى 4.8 % خلال الربع الثالث للعام الجاري، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2005.

وأشار التقرير أن 'أعداد العاطلين عن العمل تراجعت بواقع 37 ألفاً، ليستقر عند 1.6 مليون شخص'، في الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال الخبير في مكتب الإحصاء، ديفيد فري مان، 'على الرغم من ذلك، ما تزال هناك مؤشرات لتباطؤ نمو العمالة'.

وأوضح التقرير أن هناك 'أدلة محدودة' لنقول إن تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، أثّر بشكل ملحوظ على أعداد العاملين الأوروبيين في الممكلة المتحدة.

وجاء في التقرير أن بنك بريطانيا المركزي كان يتوقع ارتفاع نسبة البطالة، في ظل وجود شكوك حول مصير خروج الممكلة من الاتحاد الأوروبي.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، استقالته.