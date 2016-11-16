البرلمان البلغاري يصادق على استقالة الحكومة

صادق البرلمان البلغاري، اليوم الأربعاء، على استقالة حكومة رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف.

وجاءت استقالة الحكومة، التي قادها حزب 'مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا' (يمين وسط) منذ 2014، بعد فوز المرشح المستقل المدعوم من قبل الحزب الاشتراكي المعارض، رومين راديف، بالانتخابات الرئاسية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في 6 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وسط احتجاجات على أداء الحزب الحاكم.

وقال 'بوريسوف' في كلمة أمام البرلمان، إن سبب الاستقالة هو عدم وجود دعم شعبي كاف لحزبه، وهو ما ظهر في الانتخابات الرئاسية؛ حيث خسرت المرشحة التي دعمها الحزب وهي رئيسة البرلمان 'تسيسكا تساتشيفا'.

وأضاف بأنه سيعمل على 'انتقال سلس للسلطة' حتى تولي رئيس البلاد الجديد، رومين راديف، الموالي لروسيا، مهام منصبه، في 22 يناير/كانون ثاني المقبل، والذي سيقوم بدوره بتسمية رئيس جديد للوزراء.

وينص الدستور البلغاري على منح الرئيس حق تسمية رئيس للوزراء، الذي يقوم بدوره باقتراح أسماء وزراء حكومته للبرلمان، وفي حال تكرار تلك العملية ثلاث مرات دون الحصول على مصادقة البرلمان، يقوم الرئيس بتعيين حكومة انتقالية، ذات صلاحيات محدودة، حتى إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية جديدة.