FacebookTwitterYoutubeRSS
17/11/2016 2:17:55 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- النائب العام يحجز على حسابات «تيماس» ويُبلغ البنك المركزي.. «الاستئناف» ترجئ نظر «قروب الفنطاس» إلى الأربعاء وتحبس خليفة العلي.. خصخصة الأندية الرياضية جاهزة.. الخالد: نحمي لا نهدد... ونرد كيد المعتدي


16/11/2016  الآن - صحف محلية  11:43:46 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- النائب العام يحجز على ...
من الجريدة

 

الجريدة

النائب العام يحجز على حسابات «تيماس» ويُبلغ البنك المركزي

 «الاستئناف» ترجئ نظر «قروب الفنطاس» إلى الأربعاء وتحبس خليفة العلي

 «الإدارية» ترفض دعوى بطلان «فحص طلبات المرشحين»

 الأنباء

خصخصة الأندية الرياضية جاهزة

الحمود افتتح معرض الكتاب: حريصون على دعم الحرية والثقافة

 الراي

الخالد: نحمي لا نهدد... ونرد كيد المعتدي

 مكافأة المعلم المتقاعد للإعاقة أو رعاية معاق ...12 شهراً أو 18؟

 السيف لـ «الراي»: نسعى لزيادة بدل الـ 200 دينار للعاملين في ديوان «الجمارك»

 النهار

«الإدارية» حصَّنت الانتخابات

 حجز خليفة العلي وتأجيل قضية «قروب الفنطاس» لـ 23 الحالي

 

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني