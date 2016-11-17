اتهمته بالدخول للبلاد بالتزوبر بمساعدة عسكري بدون

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة قامت اليوم الأربعاء الموافق 16/11/2016 بتسجيل قضية دخول البلاد بطريقة غير مشروعة ضد المتهم خليفة علي العذبي، بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مطار الكويت الدولي، وتمكنه عن طريق الحيلة والتدليس من الخروج عبر صالة التشريفات بمساعدة المدعو هـ - م، وهو من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ويعمل بوزارة الدفاع عسكرياً برتبة رقيب أول، وقد تم إلقاء القبض عليه لاحقاً بعد ان تمكن من خداع موظف الجوازات بطرق ملتوية و تمكين المتهم من الهروب.

وأشارت الإدارة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية ضد العسكري المتهم وسجلت ضده قضية تمكين متهم مطلوب إلقاء القبض عليه من قبل السلطات القضائية المختصة، كما تم أيضاً توقيع عقوبات انضباطية ضد من تقاعس من رجال الأمن بالمطار.