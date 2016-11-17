الأديب رجا القحطاني يفوز بجائزة الدولة التشجيعية

حصل الشاعر والأديب رجا القحطاني على جائزة الدولة التشجيعية عن فئة الشعر مناصفة مع الشاعر جابر النعمة عن ديوانه الشعري ' سماوات لمطر أخير ' .

والشاعر والأديب رجا القحطاني من الوجوه الأدبية المعروفة في الكويت والوطن العربي وسبق له أن حصل على جوائز تقدير مماثلة داخل وخارج الكويت , كما أنه مصنف ضمن موسوعة البابطين لشعراء الفصحى في عصرنا الحالي وهو ما لا يتم إلا لشعراء الفصحى من ذوي القدرة والمهارة .

وسبق للشاعر والأديب رجا القحطاني المشاركة في برنامج أمير الشعراء الذي تشرف عليه أكاديمية الشعر في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث حيث تم اختياره من الشعراء الذين شاركوا في التصفيات النهائية .

وتولى القحطاني عضوية مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين وشارك في عديد من فعالياتها وأمسياتها الشعرية .

وللقحطاني ديواني شعر الأول بعنوان ' على خطى المتنبي ' والثاني بعنوان ' سماوات لمطر أخير ' والذي فاز عنه بجائزة الدولة التشجيعية .