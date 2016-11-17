الهجرة الدولية: 4500 قتيل ومفقود في مياه المتوسط

قالت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن 340 مهاجراً إما توفوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط، في أربعة حوادث متفرقة، خلال اليومين والنصف الأخيرين.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، فلافيو دي غياكومو، في مؤتمر صحفي، أن تلك الحوادث رفعت عدد المتوفين والمفقودين من المهاجرين في مياه المتوسط إلى 4500 منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يجعل من هذا العام، الأسوأ على الإطلاق.

ووصل حوالي 167 ألف شخص إلى إيطاليا بحرًا هذا العام، وهو عدد يفوق مجمل عدد الوافدين عام 2015 البالغ 154 ألفًا.

وبلغ عدد الواصلين إلى أوروبا العام الماضي مليونا و15 ألفا و78 مهاجرا ولاجئا، ممن عبروا البحرالأبيض المتوسط، في حين أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وصول 327 ألف و800 شخصا إلى أوروبا بنفس الطريقة في 2016.