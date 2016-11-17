وفيات الخميس 17 نوفمبر 2016

عبدالرحمن صالح حمد البسام، «94 عاماً»، شيع، للرجال: قرطبة، ق2، ش دمشق، ديوان البسام، للنساء: السرة، ق1، ش علي بن أبي طالب، م9، ت: 99400711.

فاضل شمسان أحمد رجب، «60 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية العقيلة، ش المسجد الأقصى، مقابل حسينية سيد محمد، للنساء: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق10، ش101، م2، ت: 60004115.

عبدالله محمد إبراهيم النصار، «70 عاماً»، شيع، للرجال: قرطبة، ق3، ش السابع، م29، مقابل الدائري الخامس، للنساء: العديلية، ق2، ش سلطان الكليب، م21، ت: 99000851.

نايم حويل محمد العازمي، «78 عاماً»، شيع، للرجال: جنوب سعد العبدالله، ق11، ش189، م60، للنساء: الجهراء، الواحة، ق4، ش5، م41، ت: 66449938 – 55656858.

يوسف خليفة مبارك الخرينج، «48 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق2، ش7، م181، للنساء: القصور، ق1، ش44، م19، ت: 66544459 – 66666633.

سالم غازي إبراهيم البدر، «60 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان القناعات، الشويخ السكنية، للنساء‍: سلوى، ق6، ش1، م44، ت: 24843681 – 25622546.

سند فرحان سعد الرومي، «60 عاماً»، يشيع غدا، للرجال: الدعية، ديوان الرومي، ق2، شارع راشد بن أحمد الرومي، للنساء: السرة، ق2، ش2، م5، ت: 99004113 – 99500009 – 94493572.

عويشة مفرح عبدالله العازمي، أرملة خالد الزامل، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: مبارك الكبير، ق5، ش3، م29، للنساء: الصباحية، ق1، ش7، م325.