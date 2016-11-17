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18/11/2016 2:26:01 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- «الفتوى»: نمثل وجهة نظر «الداخلية» في رجعية تطبيق «حرمان المسيء»..«التربية» في مأزق قانوني بتحويل «اليونسكو» لإدارة.. وزير الداخلية يمدد للنواف 3 سنوات ويمنح 25 قيادياً نوط الواجب.. تسجيل قضية ضد خليفة العلي لدخوله البلاد بـ«الحيلة والتدليس»


17/11/2016  الآن - صحف محلية  11:59:39 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- «الفتوى»: نمثل وجهة ...
من الجريدة

 

الجريدة

«الفتوى»: نمثل وجهة نظر «الداخلية» في رجعية تطبيق «حرمان المسيء»

 «التربية» في مأزق قانوني بتحويل «اليونسكو» لإدارة

 الخالد لـ الجريدة.: «تكميلية البلدي» أواخر ديسمبر لانتخاب ٥ أعضاء

 الأنباء

«البلدي» .. الحلّ أو «التكميلية» في 5 دوائر

وزير الداخلية يمدد للنواف 3 سنوات ويمنح 25 قيادياً نوط الواجب

الراي

«الاستئناف» شطبت استشكال الحكومة ضد الداهوم

 تسجيل قضية ضد خليفة العلي لدخوله البلاد بـ«الحيلة والتدليس»

 فتح باب التسجيل لـ «تكميلية البلدي» 22 الجاري

 النهار

بغداد ترد على البرزاني: الانسحاب من الموصل «متفق عليه»

 المصريون ينفقون 5 مليارات جنيه على «الكيف»!

 


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