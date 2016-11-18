سفير الاحتلال في واشنطن: انتظر بفارغ الصبر العمل مع ترامب

أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، أنه ينتظر العمل مع إدراة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب «بفارغ الصبر».

وقال ديرمر اثر اجتماعه بالرئيس المنتخب في برج ترامب بمانهاتن في نيويورك إن «إسرائيل لا يساورها أي شك في أن الرئيس المنتخب هو صديق حقيقي».

وأضاف: «نحن ننتظر بفارغ الصبر العمل مع إدارة ترامب، مع كل أعضاء إدارة ترامب، بمن فيهم ستيف بانون، وأن نجعل التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى«.

وأعلن ترامب، الأحد، تعيين بانون (62 عاما) كبير المستشارين وكبير المخططين الاستراتيجيين في إدارته المقبلة.

وكان بانون مسؤولا عن موقع «بريتبارت» المثير للجدل، وهو أحد أبرز دعاة «اليمين البديل»، الحركة التي تعتنق الأفكار القومية وتؤمن بنظرية «تفوق العرق الأبيض» وتزدري تماما الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وأثار تعيين بانون في هذا المركز الحساس في البيت الأبيض شعورا بالذهول لدى الديمقراطيين الذين ذكروا بالمقالات النارية التي كانت تنشر على موقع بريتبارت وتلامس معاداة السامية، أو تندد بالهجرة وبتعدد الثقافات.