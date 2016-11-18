قوات حفتر تسيطر على القوارشة

سيطرت القوات الموالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على منطقة القوارشة غرب مدينة بنغازي أمس الخميس، عقب معارك مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي قتل وأصيب فيها العشرات من الجانبين.

وقتل 23 شخصا وأصيب أكثر 45 من قوات حفتر خلال الاشتباكات مع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي الذين قتل ثلاثة منهم وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح متفاوتة في اشتباكات الأمس، بينهم قائد ميداني.

وأكدت مصادر محلية للجزيرة سيطرة قوات حفتر أمس الخميس على ما تبقى من منطقة القوارشة التي سيطرت على أجزاء منها قبل أشهر.

وأوضحت المصادر أن قوات حفتر سيطرت على المنطقة عقب انسحاب مقاتلي مجلس الثوار بسبب القصف الجوي من طائرات تابعة لحفتر منها طائرة أجنبية دون طيار.

وأضافت أن قوات حفتر حصلت خلال هذه المواجهات على غطاء جوي مكثف كان يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي بغارات متواصلة، علاوة على استهداف مواقعهم بقذائف 'الهاوزر' الموجهة.

وأكدت مصادر محلية للجزيرة أن قوات حفتر شنت غارات جوية مكثفة على منطقة قنفودة شمال غرب بنغازي وقصفتها بقذائف مدفعية خلال الـ48 ساعة الماضية، رغم وجود مدنيين عالقين هناك لم تتوفر لهم ممرات آمنة حتى الآن.

واعتمد مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي في صد هجمات قوات حفتر خلال هذه المواجهات ولثلاثة أيام، على نشر القناصين وزرع الألغام التي ذهب ضحيتها معظم قتلى قوات حفتر.

يأتي هذا بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات المتواصلة التي أسفرت عن أربعين قتيلا وإصابة أكثر من 75 من قوات حفتر، في حين بلغ عدد قتلى مجلس شورى ثوار بنغازي خلال هذه المواجهات حوالي عشرة مقاتلين وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

وتعد منطقة القوارشة المعقل الرئيسي لتنظيم 'أنصار الشريعة'، حيث توجد معسكراته ومقراته التي يمارس فيها أعضاؤه نشاطاتهم المختلفة.

وفي تعليقه على سيطرة قوات حفتر على منطقة القوارشة، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر -على صفحته على موقع تويتر- إن 'الجيش الوطني يتكبد خسائر مؤلمة في الأرواح في سبيل محاربة الإرهاب في بنغازي، ويحقق تقدما مهما في عملية القضاء على الإرهاب هناك لمصلحة جميع الليبيين'.