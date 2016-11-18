قصف عنيف للحوثيين على تعز وتقدم للمقاومة والجيش

تعرضت مدينة تعز فجر اليوم لقصف عنيف من قبل مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وسط تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أكثر من جبهة، إثر معارك أسفرت عن خسائر في صفوف الطرفين.

وقالت فضائية 'الجزيرة' إن الجيش والمقاومة تمكنا من السيطرة على عدة أحياء شرق تعز بعد معارك عنيفة.

وكانت المقاومة الشعبية والجيش الوطني شنا هجوما على مواقع مليشيا الحوثي وصالح شرق تعز.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المعارك مكنت الجيش والمقاومة الشعبية من السيطرة الكاملة على القيش والجحملية ومستشفى الحي العسكري ومناطق أخرى تتمركز فيها جماعة الحوثي وقوات صالح، وكانت تستعملها كثكنات عسكرية توجه من خلالها الضربات للمدينة.

وأشارت إلى أن المقاومة والجيش أعلنا سيطرتهما على تلة الخزان والخضراء والعكاوش في الأحكوم بحيفان، وتبة الأريل ومنطقة الصيار والصافح والعقبة بمديرية الصلو، بينما لا تزال المعارك مستمرة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن وتيرة المعارك تتزايد باستمرار هجمات الجيش والمقاومة الشعبية على مواقع مليشيا الحوثي وقوات صالح التي تسعى لتكثيف ضرباتها على الأحياء السكنية لتخفيف الضغط عنها.

خسائر

من جانبها نقلت وكالة الأناضول عن المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية أن اشتباكات بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 17 مسلحا من الجماعة وحلفائها وإصابة العشرات، إضافة إلى مقتل خمسة من المقاومة وجرح 19 آخرين.

ونقلت الوكالة عن القائد الميداني للمقاومة في المنطقة الشرقية للمدينة توفيق عبد الملك، قوله إن القوات الحكومية تحرز تقدما كبيرا في المعارك مع الحوثيين، وأضاف أن معارك تحرير المنطقة الشرقية لتعز تسير كما هو مخطط لها.

وأشار المصدر إلى أن القوات الحكومية تُحاصر القصر الجمهوري في المنطقة، وتسعى إلى السيطرة على تلة 'الجعشة' التي تُطل على طريق 'الحوبان' الذي يعد خط إمداد رئيسيا للحوثيين.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي أن مدنيين اثنين قتلا وأُصيب 13 آخرون، جراء قصف مدفعي شنه 'الحوثيون' على أحياء سكنية في مدينة تعز.

كما أفادت بمقتل أربعة عناصر من جماعة الحوثي الخميس في تجدد المواجهات مع المقاومة الشعبية، في أطراف محافظة الضالع جنوبي اليمن.

معارك

وفي إب، سقط قتلى وجرحى من مسلحي مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع أثناء صد المقاومة المسنودة بالجيش الوطني هجوما عنيفا على مواقعها في جبهة حمك غرب الضالع.

وطبقا لمصادر ميدانية فإن ثلاثة من مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم في صد المقاومة والجيش الوطني هجوما لمليشيا الحوثي وصالح من مواقعها في جبل السور بمنطقة الشعر التابعة لمحافظة إب على موقع منخلة بحمك التابع للمقاومة.

كما تواصلت المعارك في مديريتي نهم (شرقي صنعاء) وصرواح التابعة لمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وفي الشريط الحدودي لليمن مع السعودية، استمرت المعارك أيضا، وتحدثت مصادر حوثية عن هجوم على بلدة الربوعة في منطقة عسير.