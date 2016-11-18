المركزي المكسيكي يرفع معدل الفائدة ردّاً على فوز ترامب

رفع البنك المركزي المكسيكي، اليوم، معدل الفائدة في محاولة لدعم البيزو المتراجع مسجلاً انخفاضات قياسية أمام الدولار، بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس إلى 5.25% ليوافق بذلك تكهنات واسعة النطاق باتخاذ القرار عقب فوز ترامب.

وارتفع الدولار أمام البيزو المكسيكي بحوالى 1% إلى 20.3870، وذلك بسبب توقعات برفع الفائدة 75 نقطة أساس على الأقل.

وسادت مخاوف في المكسيك عقب فوز ترامب بسبب تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب في ما يتعلق بمنع تدفق المهاجرين، وإقامة جدار تتحمل نفقته المكسيك.