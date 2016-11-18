وفيات الجمعة 18 نوفمبر 2016

• نورة مزيد جاسي المطيري، أرملة: مرزوق صقر المطيري، 96 عاما، (شيعت)، صباح الناصر، ق7، ش50، م82، تلفون: 99110222



• جميلة محمد عبدالحسين الخرس، 61 عاما، (شيعت)، رجال: القادسية، حسينية المويل، ق4، ش محمد البدر، م39، تلفون: 99483483، نساء: الرميثية، ق1، ش 12، م3، تلفون: 97979080



• عبدالعزيز عبدالكريم عبدالرحمن الحسينان، 91 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد السبت) رجال: ديوان الحسينان، الخالدية، ق4، ش40، م7، تلفون: 24811300، نساء: السلام، ق1، ش127، م45



• يوسف محمد حمد الضبيب، 72 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد السبت)، رجال: السرة، ق4، ش طارق بن زياد، م820، مقابل صالة شيخان الفارسي، تلفون: 99433146، نساء: الفيحاء، ق8، ش 84، م16، المدخل من الدائري الثالث، تلفون: 99944899



• فاطمة محمد عمر، 71 عاما، (شيعت)، اقتصر العزاء على الدفن، تلفون: 99605040



• هيام خالد إبراهيم البعيجان، زوجة: يوسف عبدالقادر العتيقي، 62 عاما، (شيعت)، رجال: ديوان العتيقي، الفيحاء، ق1، تلفون: 99690474، نساء: كيفان، ق5، ش عمر بن عبدالعزيز، م12، تلفون: 60990777



• فتحي حيدر عباس حسين، 63 عاما، (شيع)، رجال: مسجد الشيرازي، بنيد القار، تلفون: 99434999، نساء: حسينية البتول، الرميثية، ق2، ش الحريتي، تلفون: 67645000



«إنا لله وإنا إليه راجعون»