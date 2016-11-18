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19/11/2016 2:34:06 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- 60 يوماً لإقرار الذمة المالية للوزراء والنواب الجدد.. نمو قوي للودائع الحكومية بالبنوك.. روسيا تنقل عملياتها في سورية لمرحلة جديدة بهجمات صاروخية متزامنة انطلاقاً من 3 قواعد.. ترقب لإغلاق باب الانسحابات.. اليوم.. الكويت وسّعت فجأة صفقة مقاتلات «إف - 18» من 3 مليارات دولار إلى... 10 مليارات


18/11/2016  الآن - صحف محلية  11:35:51 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- 60 يوماً لإقرار الذمة ...
من الجريدة

الجريدة

60 يوماً لإقرار الذمة المالية للوزراء والنواب الجدد

 نمو قوي للودائع الحكومية بالبنوك

 روسيا تنقل عملياتها في سورية لمرحلة جديدة بهجمات صاروخية متزامنة انطلاقاً من 3 قواعد

الأنباء

ترقب لإغلاق باب الانسحابات.. اليوم

الأثري لـ «الأنباء»: الخميس والأحد المقبلان عطلة للطلبة والمعلمين

 70 مليون دينار كلفة تحويل قطاع البريد إلى شركة مستقلة

 الراي

الكويت وسّعت فجأة صفقة مقاتلات «إف - 18» من 3 مليارات دولار إلى... 10 مليارات

 تسجيل إصابات بأنفلونزا الخنازير ومصدر صحي يؤكد: الأمر طبيعي

 


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