روسيا: لاتقليص لنفقاتنا العسكرية

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، عدم حصول تقليص في الإنفاق العسكري المخطط له على الرغم من التحديات المستمرة في اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في كلمة له أمام برلمان بلاده، اليوم الجمعة، حيث أشار إلى أن ميزانية البلاد شهدت عجزا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين، ويجري سدها بواسطة صندوق احتياطي تشكل من عائدات أسعار النفط المرتفعة في السنوات السابقة.

ولفت إلى استمرار دعم تحديث الجيش الروسي بواسطة الإنفاق العسكري المخطط له للفترة ما بين 2017 - 2019.

وقال : 'لن يجري تقليص الإنفاق في الميزانية المخصصة لتحديث الجيش، للسنوات الثلاثة المقبلة، وستكون إنفاقاتنا في مجال الشرطة والدفاع ضمن أولوياتنا '.

وتخطط وزارة المالية الروسية في مشروع موازنتها لـ 2017-2019 تحت بند 'الدفاع الوطني'، إنفاق 2.8 تريليون روبل (43 مليار دولار) للإنفاق العسكري خلال العام المقبل.