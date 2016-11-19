350 طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تحتجز نحو 350 طفلاً فلسطينياً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وبينهم 12 فتاة قاصر في سجونها، بين محكومين وموقوفين.

واوضح نادي الأسير في بيان صحفي له اليوم السبت، لمناسبة اليوم العاملي للطفل الذي يصادف يوم غد الأحد، أنه وثق أكثر من 2000 حالة اعتقال للأطفال منذ 2015، تركزت معظمها في مدينة القدس المحتلة.

وعرض النادي الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، والتي صُنفت كجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر ومتعمد، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.

ولفت إلى أن هذا العام شهد العديد من التحولات على قضية الأسرى الأطفال، كان من بينها ازدياد عمليات الاعتقال المنظمة، وإقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، وإصدار عدة احكام عالية وغرامات مالية باهظة بحق عدد من الأطفال الأسرى.

واستذكر النادي في بيانه، قضية الطفل المقدسي أحمد مناصرة (14 عاماً)، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً، وغرامة مالية بلغت 180 ألف شيقل، وأشار إلى أن هناك عشرات الأطفال الذين يخضعون للمحاكمة، وتُطالب سلطات الاحتلال بإصدار أحكام ضدهم. وجدد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته للمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف'، ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين.